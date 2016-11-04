مردم بحرین در منطقه «الدراز» تظاهرات برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین امروز جمعه تظاهرات گسترده ای را در منطقه الدراز علیه آل خلیفه برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، بحرینی ها این تظاهرات را در اعتراض به تداوم اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه برگزار کردند.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که رژیم آل خلیفه امروز جمعه برای پانزدهمین هفته متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرینی در منطقه الدراز ممانعت کرد.
شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی خواستار توقف محکومیت شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین شدند.
تظاهرات کنندگان همچنین آزادی زندانیان سیاسی از بند رژیم آل خلیفه را خواستار شدند.
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