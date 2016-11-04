غرب به دنبال القای تفکر خودباختگی در بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه نهاوند ضمن توصیه و تأکید نمازگزاران به تقوای الهی، گفت: تنها راه پیروزی مسلمانان بر دشمنان شیطانی حفظ وحدت و برادری و برابری است.

وی ادامه داد: آمریکای جنایت‌کار از همان ابتدا با نظام اسلامی مخالف بوده و مخالفت خود با ایران اسلامی را از دوران قبل از انقلاب تاکنون با کارشکنی‌های آشکار و مخفی بروز داده است.

امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه آمریکا از ابتدای انقلاب با همه ترفندها ازجمله اقدام نظامی، فشارهای اقتصادی از طریق تحریم‌ها، ترورها و ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان به ما فشار آورده است، گفت: امروز این دسیسه و دشمنی‌ها با شیوه‌های نوین در بین مسلمین ادامه دارد.

وی بابیان اینکه توطئه افکنی آمریکا برای ایران منشأ خیر بوده و روزبه‌روز پیشرفته‌تر شده است، گفت: به برکت تحریم‌های آمریکا جوانان ایرانی درزمینه های مختلفی چون نانو، صنعت نفت و غیره به خودکفایی‌هایی دست‌یافته‌اند که ناشی از ایمان و تقوای بالای مردم و بصیرت سیاسی آن‌ها است.

حجت‌الاسلام مغیثی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب که شعار مرگ بر آمریکا از روی لجاجت و خودخواهی نیست، گفت: شعار مرگ بر آمریکا پشتوانه‌ای روایی دارد لذا مردم مظلوم و مستضعف جهان تا جان در بدن داشته باشند فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه نگاه به بیرون و مذاکره و معامله با آمریکا راه‌حل رفع موانع و مشکلات کشور و مسلمین نیست، افزود: کشورهایی که با آمریکا مذاکره کرده‌اند امروز مشکلات عدیده‌ای در مباحث نظامی، امنیتی، اقتصادی و غیره دارند.

امام‌جمعه نهاوند تأکید کرد: غرب به دنبال ضعیف نشان دادن مسلمانان و القای تفکر ناکارآمدی و خودباختگی در بین آنان است.

وی بابیان اینکه خوی استکباری آمریکا و غرب تمام کشورهای مسلمان جهان را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: لازمه نابودی آمریکا و بی‌اثر گذاشتن اقدامات آن‌ها اتحاد میان مسلمین است.

حجت‌الاسلام مغیثی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار بادانش آموزان، گفت: آمریکا از همان ابتدای انقلاب با تقویت شاه و راه دادن به کشورهایی چون انگلیس و آمریکا و سرک کشی در امورات اجازه دخالت را به خود داده است.

وی با تأکید بر اینکه امریکا روزانه اقداماتی مبنی بر نقض مفاد برجام علیه ایران اسلامی انجام می‌دهد، گفت: آیا اعتماد به چنان شیطانی که از ابتدا بدعهدی آن‌ها علیه ایران مشهود بوده عقلانی است!؟

امام‌جمعه نهاوند گفت: مسئولین مربوطه باید در برابر اقداماتی که آمریکا علیه ایران انجام می‌دهد پاسخی درخورشان انجام دهند نه اینکه بی‌پاسخ رها شوند.

وی با تأکید بر استمرار حمایت ایران از عراق و سوریه یمن و غیره گفت: رسالت مسلمانی و لبیک به ندای برادران مؤمن از سوی ایران هیچ‌گاه بی‌پاسخ رها نمی‌شود.

حجت‌الاسلام مغیثی در پایان اظهار کرد: بدعهدی‌های آمریکا تذکر و تلنگری برای مردم و مسئولان ماست تا بدانند که مشکل آمریکا با ایران ریشه‌ای است و تا آمریکا، آمریکا و ایران اسلامی نیز ایران اسلامی و برگرفته از مکتب امامان و شهدا است هیچ‌گاه از مواضع خود کوتاه نخواهند آمد.