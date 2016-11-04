  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

گزارش تشریحی- تصویری؛

مرحله پایانی رزمایش الی‌ بیت‌المقدس در استان کرمانشاه برگزار شد

مرحله پایانی رزمایش الی‌ بیت‌المقدس در استان کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- با شرکت گردان های بیت المقدس و کوثر سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه و سایر نواحی مرحله پایانی رزمایش الی بین المقدس در استان کرمانشاه برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی رزمایش سراسری الی بیت المقدس با شرکت گردان های بیت المقدس و کوثر سپاه شهرستان کرمانشاه و ناحیه بسیج سپاه عشایری استان در منطقه عمومی تنگه کنشت، پادگان شهید ابوالحسن یاری و با رمز یا محمد رسول الله (ص) در شهر و استان کرمانشاه برگزار شد.

به گفته سرهنگ مرادی، معاونت عملیات و جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، ارتقاء سطح آمادگی های رزمی، اجرای عملیات تاکتیکی مختلف، عملیات ضد هلی بورد، به نمایش گذاشتن آخرین تاکتیک های فراگرفته رزمی – عملیاتی، حرکت نیروهای زمینی به سمت مواضع دشمن فرضی، اجرای عملیات دفاعی، و همچنین به کارگیری تاکتیک های رزمی و دفاعی در حوزه جنگ شهری از اهداف این رزمایش بوده که طی دیروز و امروز در حال برگزاری است.

سرهنگ مرادی در ادامه با اشاره به اجرای این رزمایش در سطح ۷۲ شهر از ۲۳ استان کشور گفت: علاوه بر حضور ۲ ناحیه بسیج سپاه شهرستان و نیز بسیج سپاه عشایری استان در رزمایش تنگه کنشت، مراحل دیگر آن، در نواحی ۱۳ گانه بسیج سپاه شهرستان های استان کرمانشاه برگزار شده است.

کد مطلب 3814981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها