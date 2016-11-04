به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی رزمایش سراسری الی بیت المقدس با شرکت گردان های بیت المقدس و کوثر سپاه شهرستان کرمانشاه و ناحیه بسیج سپاه عشایری استان در منطقه عمومی تنگه کنشت، پادگان شهید ابوالحسن یاری و با رمز یا محمد رسول الله (ص) در شهر و استان کرمانشاه برگزار شد.

به گفته سرهنگ مرادی، معاونت عملیات و جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، ارتقاء سطح آمادگی های رزمی، اجرای عملیات تاکتیکی مختلف، عملیات ضد هلی بورد، به نمایش گذاشتن آخرین تاکتیک های فراگرفته رزمی – عملیاتی، حرکت نیروهای زمینی به سمت مواضع دشمن فرضی، اجرای عملیات دفاعی، و همچنین به کارگیری تاکتیک های رزمی و دفاعی در حوزه جنگ شهری از اهداف این رزمایش بوده که طی دیروز و امروز در حال برگزاری است.

سرهنگ مرادی در ادامه با اشاره به اجرای این رزمایش در سطح ۷۲ شهر از ۲۳ استان کشور گفت: علاوه بر حضور ۲ ناحیه بسیج سپاه شهرستان و نیز بسیج سپاه عشایری استان در رزمایش تنگه کنشت، مراحل دیگر آن، در نواحی ۱۳ گانه بسیج سپاه شهرستان های استان کرمانشاه برگزار شده است.