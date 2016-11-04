مشکل فرهنگ با تغییر وزیر حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد اظهار داشت: امروزه با توجه به توسعه علم و فناوری و ایجاد رسانه ها و نرم افزارهای اطلاع رسانی در فضای مجازی آسیب های جدید اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده است.

وی افزود: از همین رو با توجه به این اتفاقات موضوع فرهنگ بسیار مهم و با اهمیت است و باید برای آن برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

وی گفت: طبق فرموده قرآن کریم اگر فرهنگ خوب رادر جامعه انتشار بدهیم قطعا جامعه به سمت سعادت حرکت می کند ولی اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم و خونسرد باشیم فرهنگ بد جای آنرا می گیرد.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: در هر جامعه ای زمانی می توان به فرهنگ خدمت کردکه دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه احیا نمود.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت موضوع فرهنگ اشاره نموده‌اند، افزود: موضوع فرهنگ همواره دغدغه خاطر رهبری بوده است و با تعویض وزیر مشکلات حل نمی شود و باید ریشه ای با این مسائل برخورد کرد.

وی گفت: یک تکلیف همگانی در برابر فرهنگ وجود دارد و باید همه تلاش کنیم تا در خصوص مقوله فرهنگ اتفاق خوبی رقم بخورد بیفتد.

آیت الله سلیمانی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به رفت و آمدهای دیپلماتیک افزود: سفر مقامات خارجی فرصت خوبی است تا پیام های مهم ایران اسلامی به دنیا منقل شود.

وی با اشاره به فوایداین مراودات سیاسی افزود : البته باید دقت کنیم که از این فرصت برای انتقال حرف ها و مواضع به حق خودمان استفاده درست نماییم.

وی با اشاره به دیدارهای اخیر رهبری با رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین و رییس جمهور فنلاند گفت : ایشان در این دیدارها پدیده تروریسم را از مصائب دردناک جامعه بشری نامیدندکه جهان را نا امن کرده و تاکید کردند که مقابله با تروریست ها نیاز به عزم جهانی دارد و با شعار نمی توان با آن مبارزه کرد.

وی افزود: ایران اسلامی در صف اول مقابله با تروریسم قرار دارد و کشورهای غربی بانیان و حامیان اصلی تروریست ها هستند.

وی گفت: کشورهای غربی تروریسم را به دو نوع خوب و بد تقسیم می کنند زمانی که منافع استکبار را تامین کند خوب است و اگر منافع آنها تامین نشود بد است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: از زمانی که غده سرطانی رژیم صهیونیستی شکل گرفته است تا کنون مردم فلسطین در درون خانه شان هم امنیت ندارند اما آمریکا از این تروریسم دولتی به وضوح حمایت می کند.

وی گفت: کدام فرد عاقل است که نداند حمایت مالی گروهای تروریستی و افراطی توسط کدام دولت ها اتفاق می افتد اما آمریکا حتی زبانی هم این امر را محکوم نمی کند.

وی افزود: کدام انسان باوجدانی است که نداند بمباران و کشتار مردم مظلوم یمن کار کدام کشور است اما مجامع بین المللی سکوت مرگباری دارند چون در راستای منافعشان نیست.

آیت الله سلیمانی تصریح کرد: همه می دانند که حامیان داعش و گروه های تکفیری چه کسانی هستند اما دولت آمریکا چون تروریست را به خوب و بد تقسیم می کند و این جنایات را نمی بیند.

وی گفت: در ۱۳ آبان مردم ایران اسلامی شعار مرگ بر آمریکا سر دادند که منطبق بر این تفکر است و برای مقابله با این نوع تبعیض در جهان است.

وی با اشاره به اینکه یکسال و هفت ماه از شروع اقدامات تروریستی آل سعود در یمن می گذرد، افزود: متاسفانه تاکنون هیچ اقدام جدی از طرف مراکز دفاع از حقوق بشر انجام نشده است.

امام جمعه زاهدان گفت: اگر ملت ایران در کنار شعار مرگ برآمریکا شعار مرگ بر آل سعود نیز سر می دهند به دلیل این آدم کشی ها غارت گری ها و اقدامات ددمنشانه است.

وی افزود: از این نمونه ها بسیار است مثلا زمانی که صدام جنگ را بر علیه ما آغاز کرد سازمان ملل به خودش اجازه نداد که صدام را آغازگر جنگ اعلام کند وگرنه شاید جنگ ۸ سال طول نمی کشید.

وی گفت: این در حالی است که بعد از پایان جنگ همان ها اعلام کردند که صدام تجاوز را آغاز کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: جنگ در سوریه چگونه شروع شد چه کسی جنگ را شروع کرد اینها چه کسانی هستند که به جان مردم افتاده اند .

وی افزود: همه می دانند که چه کسانی مقصر هستند و چه افرادی از بیرون سوریه آمدند تا کمربند ایمنی برای اسرائیل ایجاد کنند و خطر را از صهیونیست ها دور کنند و دل اربابشان آمریکا را شاد کنند.