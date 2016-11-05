تشکیل کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه مطالعات مخازن نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، محمد علی سبحان‌اللهی رییس دانشگاه خوارزمی در وزارت نفت با مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت دیدار و در باره همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه خوارزمی با این وزارتخانه گفتگو کرد.

سبحان الهی ضمن معرفی توانمندی های علمی دانشگاه خوارزمی، به سطوح مختلف همکاری و مشارکت دانشگاه در حوزه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت اشاره کرد.

وزیر نفت از تشکیل کنسرسیومی با محوریت دانشگاه برای ورود به مطالعات مخازن نفتی و همکاری دانشکده علوم زمین با اداره اکتشاف شرکت ملی نفت ایران استقبال کرد.

همچنین در حوزه پایین دستی نیز امکان ورود دانشکده های مرتبط به ویژه تا حد تولید لایسنس مورد تاکید وزیر بود.

در پایان درخواست های دانشگاه با پیوست مستندات لازم، برای بررسی و صدور دستور وزیر تحویل وزیر نفت شد.