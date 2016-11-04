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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

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تسلط ارتش سوریه بر مناطقی در حومه «دمشق» و «حماه»

تسلط ارتش سوریه بر مناطقی در حومه «دمشق» و «حماه»

نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در نبرد با تکفیریها کنترل مناطقی در حومه استان های دمشق و حماه را به دست گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه استان دمشق بر منطقه «البویضیه» در محور غربی این استان مسلط شدند.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه در جریان تسلط بر این روستا، دهها عنصر تکفیری را به هلاکت رساند.

از سوی دیگر، نظامیان ارتش سوریه تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ به «خان الشیخ» در حومه دمشق را ناکام گذاشتند.

در همین حال، گفته می شود که ارتش سوریه بر «الظهره العالیه» واقع در حومه استان حماه مسلط شده است. 

این در حالی است که تلاش تکفیریها برای پیشروی به سمت پل «صوران» در حومه حماه با دخالت ارتش سوریه ناکام ماند.

از سوی دیگر، تروریست های تکفیری به منظور انتقام جویی در پی شکست های اخیر خود، شهرک شیعه نشین «الفوعه» ادلب را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

کد مطلب 3814993

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