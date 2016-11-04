به گزارش خبرگزاری مهر، نود و ششمین نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با موضوع «پست مدرنیسم و فرهنگ» ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر نبش خیابان دمشق برگزار می‌شود.

در این نشست ابتدا فیلم «مانکن‌های قلعه‌حسن‌خان» اثر سام کلانتری نمایش داده خواهد شد. پس از آن، حسینعلی نوذری، پژوهشگر و استاد دانشگاه در زمینه علوم سیاسی، درباره موضوع «پست مدرنیسم و فرهنگ» سخنرانی خواهند کرد و به نظریات «ژان بودریار» درباره «جامعه مصرفی و تحلیل فرهنگ» و «فردریک جیمسن» درباره «منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر» خواهد پرداخت.