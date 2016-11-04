زائران اربعین حسینی حرمت میزبان را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد نقدی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان با اشاره به اینکه دو هفته تا اربعین حسینی باقی مانده است، اظهار داشت: ۱۶ هزار نفر از همدان برای سفر به کربلا در اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند.

وی از زیارت اربعین به عنوان یکی از علائم ایمان نام برد و با اشاره به روایتی از ائمه معصومین(ع) گفت: اگر برای سفر به خانه خدا احتمال خوف دهید می‌گویند زیارت را تعطیل کن اما در زیارت امام حسین (ع) خوف جایز نیست کمااینکه امام صادق (ع) در روایت دیگری می‌فرمایند هر مسلمانی که برای زیارت قبر امام حسین (ع) حرکت کند خدا تمام گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد.

وی بااشاره به اهمیت زیارت امام حسین(ع) در اربعین افزود: امام معصوم در روایت دیگری زیارت قبر امام حسین (ع) را برای کسانی که به امامت امام حسین(ع) اقرار می‌کنند واجب می‌داند.

حجت‌الاسلام نقدی در ادامه عنوان کرد: نباید زیارت اربعین را تفریح حساب کنیم چراکه زیارت مثل ایستادن جلوی آیینه است که می‌توانی عیب و ایرادها را ببینی و رفع کنی و وقتی به زیارت می‌رویم باید کم و کاستی‌های خود را ببینیم و آن را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه باید آداب زیارت را رعایت کنیم، یادآور شد: اهمیت به اوقات نماز در زیارت اولین موردی است که باید به آن اهمیت داده شود.

وی با تأکید بر اینکه زائران حسینی باید اخلاق خود را حسینی کنند و قصد از زیارت باید احیای دین و ثابت قدمی در عمل کردن به دستورات اسلام باشد، گفت: شیعه واقعی کسی است که بالاتر از معصوم حرف نمی‌زند.

وی با بیان اینکه دور افتادن از فرهنگ اسلامی باعث بدبختی می شود، گفت: در زیارت اربعین برای جبران کاستی‌ها قدم برمی داریم و این حرارت خاموش شدنی نیست و دنیا را می‌گیرد.

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در غرب کشور چهار ویژگی زیارت اربعین را برشمرد و افزود: زیارت اربعین یک حرکت انسانی و الهی است و همه با همه ادیان در این زیارت شرکت می‌کنند.

وی اسلامی بودن را ویژگی سوم زیارت اربعین دانست و بیان کرد: همه مذاهب اسلامی و اهل تسنن برای زیارت اربعین می‌آیند و مختص شیعه بودن ویژگی چهارم این زیارت است چراکه حیات ما به امام حسین (ع) است و با زیارت انرژی می‌گیریم.

حجت الاسلام نقدی در ادامه با بیان اینکه اکنون در جهان پرمخاطره دهکده جهانی هستیم، یادآور شد: در جهان با وجود ماهواره و دنیای مجازی همه چیز مخابره می‌شود و این حرکت میلیونی زیارت اربعین نیز مخابره می‌شود بنابراین شیعه باید خیلی مراقب باشد تا در این حرکت عظیم اشتباه نکند.

وی بابیان اینکه تمام کارها از برگزاری موکب تا توزیع غذا از سوی ما باید جنبه عبادی داشته باشد، گفت: دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه در میان مسلمانان هستند که این آرزو را به گور می برند.

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در غرب کشور به بیانات رهبرمعظم انقلاب در جمع نخبگان اشاره کرد و ادامه داد: رهبری فرمودند مبارزه ما با آمریکا از روی لجاجت نیست بلکه از روی عقل و منطق است بنابراین باید گوش به فرمان ولی فقیه باشیم و به تفرقه‌ها دامن نزنیم و تعصب بی‌جا نداشته باشیم.

وی با اشاره به غارت نفت و همه داشته های خاورمیانه توسط دشمنان، عنوان کرد: با قدرت خدا و به حرمت خون شهدا جمعیت میلیونی بدون مشکل به زیارت اربعین می‌روند و روز به روز گشایش حاصل می‌شود.

حجت الاسلام نقدی با بیان اینکه دولت سعودی و هر خائن دیگری هرچه ظلم کند نتیجه آن را می‌بیند، به طی مسیر ۸۰ کیلومتری زائران حسینی از نجف تا کربلا اشاره کرد و افزود: سال‌های گذشته آسیب‌هایی در مسیر وجودداشت.

وی با اشاره به مسائل پیش آمده در مرز در سال‌های گذشته و باز شدن مرز و عبور زائران، عنوان کرد: امسال دیگر مسیر مرز باز نمی‌شود چراکه اکنون تروریست‌ها می‌خواهند مرز را ناامن کرده و نفوذ کنند.

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در غرب کشور با تأکید بر اینکه در صورت ناامنی در مرز، تروریست‌ها با نقشه نفوذ می‌خواهند مشکل ایجاد کنند، یادآور شد: بدون ویزا عبور از مرز غیر ممکن است.

وی عنوان کرد: زائران اربعین حسینی باید حرمت میزبان را حفظ کنند و به مسائل اختلافی دامن نزده و از این سفر معنوی استفاده کنند.