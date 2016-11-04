حضور حماسی ۱۰۸ گردان بیت المقدس و کوثر در رزمایش کوی و برزن

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه کربلای مازندران ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای رزمایش کوی و برزن و مقابله با تهدیدهای احتمالی در قالب گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر گفت: این رزمایش همزمان با ۱۳ استان دیگر برگزار شد و خوشبختانه به همه اهداف پیش بینی شده در رزمایش دست یافته ایم.

سردار محمدحسین بابایی اضافه کرد: آمادگی همه‌جانبه نیروهای مردمی و بسیجیان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی یک ضرورت است و در این رزمایش آنچه را که بصورت تئوری ارائه شد به‌صورت میدانی به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری رزمایش کوی و برزن در استان مازندران گفت: اهداف مهم این رزمایش، تامین و آمادگی نیروهایی است که با آموزش‌های نوین مجهز شدند و در حال حاضر به‌طور مداوم آماده تمرین هستند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به مراحل اجرای رزمایش کوی و برزن در استان گفت: در هفته گذشته رزم در جنگل و پدافند در ساحل اجرا شد و بسیجیان در این دو حوزه آمادگی رزمی خود را به نحو مطلوبی به عرصه عمل نشان دادند و امروز هم مرحله دوم رزمایش میدانی از سوی بسیجیان به اجرا درآمد.

وی افزود: ۱۰۸ گردان بیت المقدس و کوثر سپاه کربلای مازندران عملیات های تاخیری و دفاعی دفاع از ساحل، جنگ در جنگل و تهدیدات امنیتی کوی و برزن را در ۲ مرحله طی روزهای هفتم و هشتم و سیزدهم و چهاردهم آبان ماه جاری در ۲۲ شهرستان تمرین کردند.

وی با بیان آنکه برای مقابله با دشمن باید از هر جهت آمادگی لازم داشت تا دشمن دچار هراس و وحشت شود تاکید کرد: اقدامات و برنامه های بسیج همواره برای دوستداران امید آفرین و برای دشمنان بیم آفرین بوده است و هرگاه دشمن این حضور حماسی و آمادگی را در کشور ببیند دچار رعب و وحشت می‌شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به رخدادهای منطقه و دخالت غربی ها و استکبار در این آتش افروزی ها اظهار داشت: علیرغم همه این آتش های جنگ در منطقه، جمهوری اسلامی ایران با دلاوری فرزندانش بعنوان سرزمین و جزیره امن بوده است.

وی به نقش اثرگذار نیروهای بسیجی در کشور اشاره کرد و گفت: همواره مقام معظم رهبری به بسیجیان بصیرت، ایمان و آمادگی همه جانبه را ارائه می کنند و بسیجیان نیز پیرو فرامین رهبری و گوش به فرمان مقم معظم رهبری اند.