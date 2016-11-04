اجتماع عظیم اربعین یکی از نقاط اشتراک شیعه و اهل سنت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: اجتماع عظیم اربعین فقط برای شیعه نبوده بلکه مربوط به عزت اسلام است. چنانچه امسال جمع زیادی از اهل سنت در آن شرکت دارند.

وی اجتماع ۳۰ میلیونی نفری در عراق در موسم اربعین را یک پدیده استثنایی تاریخ برشمرد، افزود: تاکنون در هیچ نقطه و در هیچ زمان از کره زمین و عمر دنیا این اجتماع صورت نگرفته است و هیچ گروه فکری در دنیا نتوانسته جاذبه امام حسین (ع) و کربلا را داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: تا این لحظه از تاریخ نه کمونیست ها، نه لیبرالیست ها، نه نژادپرست ها، نه مسیحیت، نه یهودیت و... نتوانسته چنین اجتماعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه سه طائفه از این اجتماع وحشت دارند، تصریح کرد: اول استکبار جهانی دوم صهیونیست ها و سوم وهابیت. اگر این وحدت و اجتماع ادامه یابد امام حسین (ع) ریشه هر سه را از منطقه خواهد کند.

عاملی با اشاره به نفوذ اسلام در دنیا متذکر شد: جاذبه امام حسین (ع) دنیا را گرفته و امسال اولین بار در برابر کاخ سفید عزاداری عظیمی با برافراشته شدن بیرق های عزاداری برپا شد و نمونه این عزاداری در خیابان های کشورهای اروپایی و بعضی کشورهای اسلامی صورت گرفت.

وی با اشاره به عزاداری ۱۰ هزار نفری در استان «ایغدیر» ترکیه طی ایام محرم و برپایی دسته های عزاداری و حضور مسئولان اهل سنت این منطقه در آئین ها یادآور شد: جای تأسف است که در بعضی از کشورهای اسلامی آزادی دینی و اعتقادی از ملت سلب شده و این بزرگترین نقض حقوق بشر و حقوق اولیه انسان هاست.

امام جمعه اردبیل در عین حال با اشاره به وضعیت و تحولات سیاسی منطقه و جنگ موصل و سوریه تاکید کرد که پیمان همکاری ایران و مصر و سوریه و انتخاب میشل عون به ریاست جمهوری لبنان در تقویت جایگاه ایران و خط مقاومت بسیار مهم بوده و این موقعیت ها معادلات منطقه را عوض خواهد کرد.

وی با مهم برشمردن جنگ موصل و حلب عنوان کرد: در این تحولات باید توجه شود که جنگ روانی عظیمی در جنگ موصل بر علیه ایران توسط امپراطوری رسانه های غرب و ارتجاع عرب و کشورهای همسو با آنها درست شده است.

عاملی با بیان دلایل شکل گیری جنگ روانی برعلیه جمهوری اسلامی افزود: علت این همه واهمه و خدعه و دروغ و جنگ روانی اولا گسترده شدن نفوذ ایران در شمال عراق بعد از سقوط موصل و شکل گیری یک حزب الله دیگر و دوم سرازیر شدن نیروی عظیم انسانی به سوریه جهت سرکوب داعش و تغییر توازن قوا در مناطق شمال سوریه است.

وی در بیان علت اصرار دولت ترکیه برای ورود به جنگ موصل نیز بیان داشت: درد اصلی دولت ترکیه مردم، سنی ها، امنیت یا عدالت و... نیست بلکه آنها می خواهند شمال عراق تحت نفوذ آنها باشد و تحمل نمی کنند که ایران همچنانکه در جنوب عراق نفوذ دارد در شمال نیز حرف اول را بزند.

خطیب جمعه اردبیل اضافه کرد: البته آنها توجه نمی کنند که نفوذ ایران در جنوب عراق، نفوذ معنوی و قلبی است، آنها می خواهند با نقض حاکمیت ملی و با نقض تمامیت ارضی و با تجهیزات جنگی نفوذ داشته باشند.

وی به دولتمردان ترکیه توصیه کرد به جای حساسیت به جنگ موصل مواظب این نکته باشند که آمریکا با کردهای شمال سوریه تبانی کرده و هم پیمان خود را دور زده است.

عاملی گفت: کردهای شمال سوریه می گویند با یک تلفن ما جنگنده های آمریکایی به پرواز در می آیند. آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که داعش در حال زوال است و نقش اصلی را در آینده در سوریه کردها ایفا خواهند کرد. به همبن جهت با خیانت به ترکیه به حمایت ویژه کردهای سوریه برخاسته است.