شهرداری و شورای هشترود با شروع فصل سرما به خواب زمستانی نروند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی در خطبه های نماز جمعه این هفته هشترود افزود : نفس مردم ازکارهای این شورا و شهرداری به تنگ آمده است .

خطیب جمعه هشترود افزود : وضعیت اسفبار شهر بخاطر بدهی نیست بلکه بخاطرسوء مدیریت و تنبلی شورای شهر و شهرداری است .

وی افزود : امروز به خاطر ی توجهی شهردار و شورای شهر به وضع شهر هشترود همچون جزیره ای دورافتاده در کشور تبدیل شده است .

رحیمی در خطبه های نمازجمعه شهرستان هشترود با اشاره به وضعیت نامناسب شهر گفت: همانطوریکه قبلا هم چندین بار تاکید کرده ایم شهرستان هشترود دارای استعدادهای بالقوه و بالفعلی است و تمامی ظرفیت های توسعه را نیز داراست اما اینکه همه مردم نسبت به محروم بودن آن اذعان دارند جای سوال دارد و البته واقعیت نیز چنین است.

وی گفت : اکثر شهرداری های شهرهای کوچک بدهی دارند اما پیشرفت کرده اند. بنده از مسئولان شهرستان مخصوصا شهردار و اعضا شورا سوال می کنم که آیا شهرهای دیگر کشورمان بدهی ندارند و آیا در شهرهای دیگر هم خرابی های شهر را با این کندی رفع می کنند. مگر شهرهای دیگر چه مزیتی دارند که پیشرفت می کنند اما در هشترود اتفاقی نمی افتد. مگر هشترود جزیره ای دورافتاده در جمهوری اسلامی ایران است

امام جمعه هشترود افزود: بخشی کوچکی از شهر حفاری شده بود اما چندین ماه دست نخورده باقی مانده و مشکل تردد برای مردم ایجاد کرده است. بر اساس قانون قبل از حفاری از سوی یک سازمان، شهرداری هزینه حفاری را می گیرد و بعد مجوز حفاری صادر می کند

وی گفت : چرا در مورد درآمدها شفاف سازی نمی کنید؟ و رئیس شورای شهر گفته اند که شورا را با بدهی ۲ میلیارد تومانی تحویل گرفته اند. ایشان بگویند چه مقدار از این بدهی ها را پرداخت کرده اند؟ در همه شهرهای کوچک وضعیت همینطور است در صورتیکه بسیاری از آنها درآمدی به اندازی شهرداری هشترود ندارند. چرا در مورد درآمدها شفاف سازی نمی کنید

وی ادامه داد همه بودجه شهرداری صرف هزینه های جاری می شودو چرا باید همه بودجه مصوب و تحقق یافته شورای شهر در شهرداری برای هزینه های جاری مانند حقوق صرف شود و باید شورا و شهرداری نسبت به این امور پاسخگو باشند

خطیب جمعه هشترود اضافه کرد: شهرستان هشترود داراری رتبه برتر در پرداخت مالیات است و تقریبا همه آن از سوی استان به نسبت جمعیت به شهرستان تزریق می شود و باید مسئولان بگویند با آن چه کرده اند

وی گفت : شهرداری و شورا حرف شنوی ندارند ما نمی دانیم گلایه شورا و شهرداری را پیش چه کسی ببریم چون از سوی مردم انتخاب شده اند و کسی هم از این آقایان جوابگو نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروز مردم هشترود و فقط منتظر به پایان رسیدن عمر کاری چند ماهه آنها هستند.

امام جمعه هشترود بیان کرد: اگرمصلحت شهر به ایجاد و تزریق تفکر جدید در شهر بود کوتاهی شورا نسبت به آن قابل توجیه نیست و مشخص نیست که چرا اعضا شورا به دنبال لج و لجبازی هستند.

رحیمی خاطر نشان کرد: وضعیت اسف بار شهر نه بخاطر بدهی های شهرداری است و فقط بخاطر سوءمدیریت اعضا شورا و شهرداری است چراکه فرماندار، نماینده مجلس آماده هستند برای جذب امکانات در همه جا حاضر هستند. هنر مدیریت آن است که با دست خالی کار کند وگرنه با پول هرکسی می تواند مدیریت کند

وی با اشاره به این جمله رئیس شورای شهر که از ما فقط انتظار جمع آوری زباله داشته باشید، نیز گفت: ایشان راست می گویند و مردم هم فقط از آنها انتظار جمع آوری زباله را دارند و امید دیگری ندارند.

امام جمعه هشترود در پایان تاکید کرد: پیشرفت منطقه در گرو همدلی و همگرائی است اما همه باید احساس مسئولیت کنند و این همه تنبلی از سوی برخی از مدیران و اعضا شورا و شهرداری جایز نیست چراکه مردم از مشکلات شهری رنج می برند. انتقادات بنده نیز از سوی دلسوزی است وگرنه با همه مسئولان رفاقت دارم.