به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران نشست «اخلاق در جامعه ایرانی: تحول یا بحران؟» را برگزار می کند.

در این نشست مجید صفاری نیا رئیس کمیسیون روان شناسی اجتماعی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران با عنوان رفتارهای مغایر اجتماعی، احمد بخارایی، جامعه شناس با عنوان مسئله اخلاق اجتماعی در ایران و حسین شیخ رضایی عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با عنوان اخلاق در جامعه دین مدار سخنرانی خواهند کرد.

این نشست شنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل احمد زیر پل گیشا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.