آمریکاهنوز شیطان بزرگ است/تغییرمعادلات منطقه به نفع مقاومت وایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر به مناسبت ۱۳ آبان ماه اشاره کرد و اظهار داشت: قرآن کریم در رابطه با افرادی که خوی استکباری دارد می فرماید مرگ بر شما باد.

وی با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان ماه روز مبارزه با استکبار است، گفت: این روز پشتوانه قرآنی دارد.

آمریکا همچنان شیطان بزرگ است

امام جمعه موقت خرم آباد در ادامه افزود: ۱۳ آبان ماه روز جوانان مومن، انقلابی، شجاع و بصیر دانش آموز و دانشجو بوده که از اهمیت زیادی برخوردار است.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه آمریکا همچنان شیطان بزرگ است، عنوان کرد: زیاده طلبی، خودخواهی و سلطه بر دیگران در ذات حکومت آمریکا است.

وی با بیان اینکه آمریکا بیش از نیم قرن است که دست از توطئه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران برنداشته است، تصریح کرد: آمریکا هنوز شیطان بزرگ است چرا که همچنان حامی تروریست در جهان است.

امام جمعه موقت خرم آباد با اشاره به اینکه دست حکومت آمریکا همچنان به خون ملت های مظلوم منطقه آلوده است، گفت: آمریکا برخوردی دوگانه و ریاکارانه با تروریسم دارد.

حجت الاسلام متقی نیا در ادامه افزود: همچنان باید فریاد «مرگ بر آمریکا» پر رنگ تر از گذشته ادامه داشته باشد و معنی این شعار مرگ بر سیاست های آمریکا است.

تغییر معادلات منطقه به نفع مقاومت و ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت فرهنگ اشاره کرد و اظهار داشت: در پیروزی انقلاب اسلامی آنگاه که فرهنگ زندگی عمومی به سمت اسوه گیری و الهام گیری از عاشورا رفت، انقلاب ما به پیروزی رسید.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه در فرهنگ عمومی باید به سمت مسئولیت پذیری و خدا ترسی رفت، گفت: در بین تک تک افراد خانواده و مسئولین سازمان ها باید کارهایی از قبیل خدا ترسی، مسئولیت پذیری، وجدان کاری، عدالت بین مراجعین، مبارزه با تبعیض و فساد باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

حجت الاسلام متقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رئیس جمهور انتخاب شده کشور لبنان فردی خوش نام است، تصریح کرد: انتخاب این فرد نشانه ای از تغییر معادلات منطقه ای به نفع مقاومت و سیاست های جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه افزود: انتخاب این فرد بیانگر حضور قدرتمندانه سیاسی حزب الله لبنان، تقویت مواضع سیاسی حامیان منطقه ای مقاومت و گامی به جلو برای محقق ساختن نظم مطلوب مورد نظر جمهوری اسلامی در تقویت مقاومت اسلامی است.

سفر زیارتی اربعین نشانه مومن است

امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به آماده شدن مسلمانان برای سفر زیارتی اربعین حسینی(ع) اشاره کرد و گفت: سفر زیارتی اربعین نشانه مومن است.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه فضیلت زیارت اربعین به صورت پیاده برابر صدها حج و عمره است، اظهار داشت: افرادی که امکان حضور در سفر معنوی زیارتی اربعین را ندارند می توانند هزینه رفت و آمد و خدمات به زائران را فراهم کنند که اینگونه ثواب زائران شریک هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سخن امام خمینی(ره) که فرمود اگر این مردم قیام نمی کردند ما ارزش نداشتیم و مردم ولی نعمتان ما هستند اشاره کرد و گفت: مسئولانی که در ادارات حضور دارند نیت کنید در کنار زیارت اربعین حسینی (ع) به کسانی که محروم خدمت کنند.

امام جمعه موقت خرم آباد خطاب به مسئولان ادارات با بیان اینکه نباید در راستای انجام امور فرقی بین فامیل خود با دیگران گذاشته شود، عنوان کرد: از مسئولان تقاضا دارم به کارگران ساختمانی که در میدان ها هستند توجه ویژه ای صورت گیرد.

حجت الاسلام متقی نیا ضمن تسلیت شهادت امام مجتبی (ع) در هفته آینده تصریح کرد: شنبه پنج صفر روز شهادت حضرت رقیه(ع) فرزند خردسال امام حسین(ع) در خرابه شام است.