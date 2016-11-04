ضرورت ترویج فرهنگ دینی در جامعه/برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مجید باقری بنابی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با اشاره به نام گذاری ۱۴ آبان در کشور بنام روز فرهنگ عمومی اظهار کرد: مسئولان باید به این موضوع در جامعه اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با بیان فرازهایی از فرمایشات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ افزود: امروز مشکل اصلی جامعه اخلاق است، بنابراین یک بار دیگر نیاز داریم به حیات اخلاقی جامعه باز گردیم که امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب آن را تبیین کرده اند.

مدیر حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) شهرستان بناب سپس به تبیین جایگاه والای فرهنگ پرداخت و با بیان اینکه اهل فرهنگ باید برای فرهنگ اصالت قائل باشند؛ تصریح کرد: نباید نگاه ها به حوزه فرهنگ بصورت ابزاری باشد.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین با اشاره به جایگاه مهم فرهنگ در جامعه و توجه بیشتر اهالی فرهنگ به این جایگاه اخلاق را از دیگر موضوعات مهم مرتبط با فرهنگ دانست و تأکید کرد: اگر فرهنگ شهادت و فرهنگ اعتقاد به معاد در جامعه حاکم باشد بسیاری از مشکلات موجود در کشور حل می شود.

وی افزود: ولی اگر این فرهنگ در جامعه برچیده شده و به جای آن فرهنگ آمریکایی و اسلام آمریکایی حاکم شود، قطعاً مشکلات فرهنگی گریبانگیر جامعه خواهد شد.

امام جمعه موقت بناب در ادامه خطبه های نمازجمعه این شهرستان با تبریک انتخاب وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد تلاش مجموعه این وزارتخانه در این دوره توأم با شکوفایی بیشتر بویژه در امر فرهنگ باشد.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: با مشاهده اظهارات این دو نامزد انتخابات می توان به کلیت جامعه آمریکا پی برد.

وی افزود: حالا این دو فرد به عنوان نماد آمریکا با همدیگر رقابت می کنند و با این وضع می توان فهمید که آمریکایی ها با چه افراد و شخصیت هایی می خواهند در دنیا حکومت کنند.

دولتمردان و مردم باید در تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند

امام جمعه شهرستان اهر نیز در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان اهر گفت: دولت و مسئولان باید به جد در تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در سال جاری اقدام و عمل در ارتباط با اقتصادمقاومتی است و با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال قرار داریم از دولت و مسئولان انتظار داریم در تحقق این مطالبه مقام معظم رهبری به جد تلاش کنند تا بتوانند هنگام ارایه گزارش به مقام معظم رهبری کارنامه درخشانی داشته باشند و صرف انجام کارهای روزمره را اقتصاد مقاومتی به حساب نیاورند.

وی با اشاره به روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه افزود: دانش آموزان، دانشجویان و طلاب باید در جهت تحقیق علمی و به روز شدن مسایل علمی از هیچ تلاشی دریغ نکنند و به جای فکر تعطیل بودن به فکر استفاده از فرصت ها در حوزه علم و دانش باشند و انتظار داریم جلوی تعطیلات بی مورد در مراکز آموزشی و علمی گرفته شود.

امام جمعه شهرستان اهر، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بدعهدی های آمریکا در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان گفت: آمریکایی ها به فکر منافع خودشان هستند و باید بدانیم مشکلاتمان با مذاکره با آمریکا حل نخواهد شد بلکه این خودمان هستیم که با تلاش و پشتکارمان در جهت حل مشکلات گام برداریم.

وی، همچنین با اشاره به انتخاب مشیل عون به عنوان رئیس جمهور کشور لبنان گفت: این انتخاب که بزرگترین موفق است، حاکی از تأثیرگذاری حزب ا... است.

حجت الاسلام حاجی زاده، با بیان اینکه موکبی برای ارایه خدمات به زایران اربعین حسینی از سوی شهرستان اهر در مسیر عبور زایران تشکیل خواهد شد گفت: از مردم و علاقه مندان اهل بیت ( ع ) انتظار داریم از کمک های نقدی و غیرنقدی خود برای ارایه خدمات مطلوب به زایران اربعین حسینی از سوی این موکب دریغ نکنند.