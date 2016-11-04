درخشش ۳ورزشکار اسکیت استان مرکزی در تیم ملی/کسب ۲مدال برنز آسیایی

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه ورزشکار اعزامی از استان مرکزی در ترکیب تیم ملی اسکیت جمهوری اسلامی ایران به مسابقات آسیایی ۲۰۱۶چین، با کسب دو مدال برنز و یک مقام چهارمی به کشور بازگشتند.

وی اظهار داشت: در این رقابت ها، محمد صالحی در رده سنی بزرگسالان سه هزار متر امدادی، مقام سوم و در ماده ۲۰۰متر تایم تریل مقام چهارم را کسب کرد.

علی بخشی افزود: فرشید شایان در رده سنی بزرگسالان هم در ماده سه هزار متر امدادی موفق به کسب سوم آسیا شد و همچنین کیارش شاه محمدی نیز از استان مرکزی در ترکیب تیم ملی حضور داشت.

براساس این گزارش، محسن غفاری، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در پیامی پیروزی تیم ملی اسکیت جمهوری اسلامی ایران را در مسابقات آسیایی ۲۰۱۶ چین تبریک گفته و در این پیام آمده است: کسب مقام سومی تیم ملی اسکیت جمهوری اسلامی ایران با افتخار آفرینی سه ورزشکار اعزامی هیات اسکیت استان مرکزی در مسابقات آسیایی ۲۰۱۶چین، حاصل تلاش مردانه ورزشکاران عزیزمان، به ویژه شهرستان قهرمان پرور اراک است.

گفتنی است برای نخستین بار است که تیم ملی اسکیت ایران به مقام سومی در رقابت های آسیا دست یافته است.