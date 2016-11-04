اقتصاد مقاومتی زمینه توسعه بیشتر کشور را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه سازحل مشکلات جامعه است، اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و پتانسیل ها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد.

وی با اشاره توطئه های آمریکا، عنوان کرد: تاریخ نشان داده است که آمریکا قابل اعتماد نیست.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: آخرین بدعهدی های آمریکا در برجام مشاهده شد و این مهم نشان داد که آمریکا بار دیگر قابل اعتماد نیست.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام عنوان کرد: مقابله با کفر و استکبار در دین اسلام سفارش شده است و ازدستورات قرآن است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات بسیاری در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، بیان کرد: حل مشکلات آب، اشتغال، رفع بیکاری و... از دغدغه های مهم مردم استان چهارمحال و بختیاری است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: باید در زمینه فرهنگی تلاش بیشتر کرد و در برابر ضد ارزش ها ایستاد.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام بیان کرد: دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است تا به اهداف شوم خود برسند.