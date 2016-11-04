اصلاح فرهنگ اسلامی نیازمند آگاهی و بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدیحیی جعفری در خطبه های این هفته نمازجمعه کرمان با اشاره به هفته فرهنگ عمومی اظهار داشت: فرهنگ جامعه ما، فرهنگ قرآن و اسلام است و خداوند متعال این فرهنگ را برای امت اسلام ترسیم کرده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات فرهنگی موجود در جامعه بیان کرد: اگر می‌خواهیم فرهنگ ما اصلاح شود باید همه ما انسان‌هایی بصیر و آگاه باشیم زیرا دین اسلام، بصیرت و آگاهی را از مهمترین فرایض می داند.

جعفری ادامه داد: بصیرت و آگاهی، جامعه اسلامی را در برابر توطئه های دشمنان مصون می کند و در طول تاریخ نیز هر ضربه ای به کشور ما وارد شده، به دلیل نداشتن درک درست از موقعیت و نداشن بصیرت و آگاهی بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش رو بودن اربعین حسینی بیان کرد: راهپیمایی عظیم اربعین حسینی نماد آمادگی ملت مسلمان و شیعیان جهان برای مقابله با ظلم و شیاطین است.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، امسال بیش از 20 میلیون نفر در اربعین به زیارت امام حسین (ع) مشرف می شوند که امیدواریم مسئولان و دست اندرکاران امر همچنین دولت ایران و عراق برای رفاه حال زائران و آسایش آنها، تدبیر لازم را بیاندیشند.

وی، حرکت پیاده روی اربعین را حرکتی عظیم و جهانی دانست و تصریح کرد: همه باید برای برگزاری باشکوه این مراسم همکاری کنند.

جعفری در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به راهپیمایی روز 13 آبان، از مردم همیشه در صحنه کرمان به خاطر حضور پرشکوه در این راهپیمایی قدردانی کرد و اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر روحیه استکبارستیزی خود را به نمایش گذاشت.