این نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر ایران درباره اجرای مجدد نمایش «ماه در آب» به خبرنگار مهر گفت: از سال ۹۰ تصمیم گرفتم که کارهای پیشین خود را بازتولید کنم که این تصمیم با مخالفت برخی همراه بود ولی حالا می‌بینیم که هنرمندان تئاتر به بازتولید آثار خود فکر می‌کنند و این کار را انجام می‌دهند.

یعقوبی با اعلام اینکه قصد دارد همه کارهایش را بازتولید کند، اظهار کرد: کارهایی که فکر می‌کنم به لحاظ حضور بازیگران آن، شدنی‌تر هستند در اولویت بازتولید قرار دارند و به همین منظور حالا و بعد از گذشت ۱۰ سال از اجرای اول نمایش «ماه در آب»، زمان بازتولید این اثر رسیده بود. بخصوص که این نمایش ۱۰ سال پیش تنها ۲۰ اجرا داشت و این موضوع روی من تأثیر گذاشته بود که چرا یک نمایش که مخاطب هم دارد باید تنها ۲۰ اجرا داشته باشد.

وی تأکید کرد: نمایشنامه «ماه در آب» را بازنویسی کرده‌ام و تغییراتی کرده است اما اگر تغییر هم نکرده بود، باز هم آن را بازتولید می‌کردم.

سرپرست گروه «تئاتر این روزها» درباره اینکه آیا قصد اجرای نمایشنامه‌ای اجرا نشده را دارد یا نه، بیان کرد: پیش از این نمایشنامه «چشمانت را ببند» را برای اجرا به مرکز هنرهای نمایشی ارائه دادم که پذیرفته نشد. همچنین بازتولید نمایش «یک دقیقه سکوت» را نیز پیشنهاد کردم که آن هم پذیرفته نشد. حالا فکر می‌کنم که اشتباه کردم متن اجرا نشده «چشمانت را ببند» را برای اجرا پیشنهاد دادم زیرا ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که دیگر تصویب نشدن یک متن برای اجرا، امری متحجرانه و کهنه شده است.

یعقوبی یادآور شد: قصد دارم به غیر از نمایش «ماه در آب» کار دیگری را هم در سال جاری انجام دهم ولی همین جریان تصویب متن من را مردد کرده است که در این باره تا ۱۰ روز آینده تصمیم خواهم گرفت.

وی در پایان درباره بازیگران و زمان اجرای نمایش «ماه در آب» نیز گفت: این نمایش را از ۲۳ آبان‌ماه تا آخر آذرماه در تماشاخانه باران به صحنه می‌بریم. علی سرابی، ناهید مسلمی، آیدا کیخایی، فهیمه امن‌زاده، پدرام شریفی، مهدی کوشکی، باران وقار و آهو شاهسوان بازیگران این نمایش هستند.