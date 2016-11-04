آوارگی حدود ۱۰ هزار کودک از آغاز عملیات آزادسازی موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صندوق حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که از آغاز عملیات آزادسازی موصل تاکنون ۲۰ هزار و ۷۰۰ نفر آواره شده اند که از این تعداد، ۹ هزار و ۷۰۰ نفر کودک هستند و نیاز شدیدی به کمک دارند.

«برنلا آیرونساید» رئیس برنامه های میدانی یونیسف در عراق در یک بیانیه مطبوعاتی با اعلام این خبر افزود: هنگامی که این آوارگان به مراکز خاص یونیسف منتقل شوند، این سازمان پذیرای آنها خواهد بود.

وی در ادامه گفت: به محض ورود این افراد به مراکز، کودکان ۶ ماهه تا ۱۵ ساله واکسن فلج اطفال و حصبه دریافت خواهند کرد. واکسیناسیون کودکان آواره طی دو سال گذشته برای نخستین بار انجام می شود.

گفتنی است عملیات آزادسازی موصل به دستور حیدر العبادی نخست وزیر عراق از ۱۷ اکتبر آغاز شده است.