تجمع دهها هزار نفر از مسلمانان اندونزی در جاکارتا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از مسلمانان اندونزی در پی اهانت فرماندار جاکارتا به قرآن در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در جاکارتا تجمع کرده و خواستار استعفای وی شدند.

خشم مسلمانان معترض اندونزی از این اظهارات تا حدی بوده که بسیاری از شرکت ها و موسسات واقع در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری این کشور از کارمندان خود خواسته اند تا محل کار خود را ترک کرده و به خانه بروند.

گفته می شود ۱۸ هزار نیروی امنیتی در محل تظاهرات حاضر شده و به حالت آماده باش در آمده اند.

این تظاهرات توسط گروه اسلامگرای «جبهه مدافعان اسلام» در مخالفت با اظهارات اخیر «باسوکی پورناما»، فرماندار مسیحی چینی تبار جاکارتا سازماندهی شده است.

بر اساس گزارش های دریافتی، فرماندار مذکور، در پی صدور فراخوان مسلمانان اندونزی در جهت عدم حمایت از وی برای انتصاب در این مسند، به قرآن اهانت کرده و همین مساله موجب برافروخته شدن هزاران نفر از مسلمانان اندونزی شده است.

معترضین همچنین خواستار دستگیری و زندانی شدن پورناما شده اند.