نظام الهی نمی تواند دست دوستی آمریکایی ها را بفشارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه های نماز جمعه این هفته ساری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی از فرهنگ عاشورا نشات می گیرد، گفت: این نظام الهی که از فرهنگ عاشورا و سیدالشهدا الگو می گیرد نمی تواند دست دوستی به آمریکا و سایر یزیدیان جهان بدهد.

وی با اشاره به نکات و زوایای حادثه کربلا گفت: زمانی که شهوت حاکم باشد و میدان‌داری کند عقل کنار می‌رود اما زمانی که عقل باشد شهوت را زیر پا پایمال می‌کند.

قاسمی با اشاره به اینکه ۲۱ زشتی و پلیدی در حادثه کربلا اتفاق افتاد چرا که در لشکر یزید شهوت حاکم بود، عنوان داشت: حادثه کربلا برای همه باید درس باشد و شور حسینی در زندگی همه مسلمانان باید حکمفرما شود.

امام جمعه موقت ساری افزود: نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای غربی نشان داد که آمریکایی ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و به تمام جهانیان، غیر قابل اعتماد بودن و بدعهدی آمریکایی ها ثابت شده است.

وی تاکید کرد: نباید عده ای این تصور را کنند برقراری رابطه با آمریکا باعث رفع مشکلات موجود می شود بلکه این نگاه یک تصور ساده لوحانه است.

قاسمی در بخش دیگر از خطبه های نمازجمعه این هفته ساری به روز ۱۴ آبان به عنوان روز مازندران و نقش موثر مردم ولایتمدار مازندران در استقرار حکومت علوی و سایر مقاطع تاریخی از جمله دفاع مقدس اشاره کرد و گفت : نباید روز مازندران صرفا به برگزاری یک همایش و معرفی لباس و موسیقی آن خلاصه شود بلکه این استان ولایتمدار و علوی از پتانسیل های ویژه ای در حوزه فرهنگ دینی و اسلامی برخوردار است.

وی با اشاره به دارا بودن مازندران از قابلیت های فراوان تصریح کرد: متاسفانه در شناسایی قابلیت های استان مازندران در همه زمینه ها کوتاهی شده است.

امام جمعه موقت ساری خاطرنشان کرد: روز مازندران باید فرصتی برای شناسایی ناکامی ها و معضلات استان در بخش های مختلف بویژه اشتغال و رفع بیکاری باشد.