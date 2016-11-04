مراسم اربعین حسینی یک برند برای شیعیان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی ظهر جمعه در اجتماع زائران اربعین حسینی در شبستان امیرالمومنین مسجدالنبی قزوین اظهارداشت: همزمان با سراسر کشور این همایش برای زائران عازم کربلای حسینی برگزار می شود تا توصیه های لازم در برگزاری پیاده روی باشکوه اربعین صورت گیرد.

وی افزود: این همایش در مصلی های نماز جمعه مراکز استانها برگزار می شود و مسئولان توصیه های ایمنی، بهداشتی، امنیتی و فرهنگی را به زائران ارائه می کنند تا این اربعین بدون کمترین مشکلی برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اربعین به یک برند شیعه تبدیل شده و باید از این ظرفیت بسیار ارزشمند و عظیم فرهنگی و دینی برای ترویج مذهبی استفاده کنیم.

وی یادآورشد: در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان برنامه های لازم تدارک دیده شده و با توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی میان هیئت های مذهبی و مبلغان با نشست های تخصصی همه افراد مسئول توجیه شده اند.

عزیمت ۱۳ تا ۲۰ هزار نفر از استان قزوین به کربلا

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان قزوین تصریح کرد: با راه اندازی کانال اطلاع رسانی، اعلام برنامه ها از طریق تلگرام و تشکیل کارگروه یاوران معنوی اربعین اقدامات لازم انجام شده و توصیه ها به زائران و متولیان برنامه ها داده می شود.

وی اضافه کرد: در این ایام بیش از ۲۰ میلیون زائر به کربلا عزیمت خواهند کرد و این ظرفیت بسیار بزرگ و ارزشمند باید بخوبی مورد استفاده معنوی قرار گیرد.

احترام به آداب و رسوم کشور میزبان ضروری است

نعمت اللهی بیان کرد: احترام به آداب و رسوم مردم عراق باید مورد توجه همه زائران قرار گیرد و مراقب باشیم به فرهنگ آنها احترام بگذاریم.

وی بیان کرد: چون این مردم بسیار میهمان نواز هستند و حاضرند آنچه دارند نثار امام حسین و زائران کنند اگر در استقبال خود از زائران دعوت کردند تا در موکب آنها استراحت و یا غذایی میل کنید به آن احترام گذاشته و با ادب آن را پاسخ دهید.

وی تصریح کرد: فرهنگ سازی برای نائب الزیاره شدن برای شهدا از کارهایی است که امسال توصیه شده و هر زائر مناسب است که به نیابت از یک شهید زیارت خود را انجام دهد تا نسبت به ترویج فرهنگ شهادت اقدام شود.