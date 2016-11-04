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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین:

مراسم اربعین حسینی یک برند برای شیعیان جهان است

مراسم اربعین حسینی یک برند برای شیعیان جهان است

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: برگزمراسم اربعین حسینی با حضور ۲۰ میلیون زائر یک برند برای شیعیان جهان و فرصت مناسبی برای ترویج فعالیتهای دینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی ظهر جمعه در اجتماع زائران اربعین حسینی در شبستان امیرالمومنین مسجدالنبی قزوین اظهارداشت: همزمان با سراسر کشور این همایش برای زائران عازم کربلای حسینی برگزار می شود تا توصیه های لازم در برگزاری پیاده روی باشکوه اربعین صورت گیرد.

وی افزود: این همایش در مصلی های نماز جمعه مراکز استانها برگزار می شود و مسئولان توصیه های ایمنی، بهداشتی، امنیتی و فرهنگی را به زائران ارائه می کنند تا این اربعین بدون کمترین مشکلی برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اربعین به یک برند شیعه تبدیل شده و باید از این ظرفیت بسیار ارزشمند و عظیم فرهنگی و دینی برای ترویج مذهبی استفاده کنیم.

وی یادآورشد: در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان برنامه های لازم تدارک دیده شده و با توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی میان هیئت های مذهبی و مبلغان با نشست های تخصصی همه افراد مسئول توجیه شده اند.

عزیمت ۱۳ تا ۲۰ هزار نفر از استان قزوین به کربلا

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان قزوین تصریح کرد: با راه اندازی کانال اطلاع رسانی، اعلام برنامه ها از طریق تلگرام و تشکیل کارگروه یاوران معنوی اربعین اقدامات لازم انجام شده و توصیه ها به زائران و متولیان برنامه ها داده می شود.

وی اضافه کرد: در این ایام بیش از ۲۰ میلیون زائر به کربلا عزیمت خواهند کرد و این ظرفیت بسیار بزرگ و ارزشمند باید بخوبی مورد استفاده معنوی قرار گیرد.

احترام به آداب و رسوم کشور میزبان ضروری است

نعمت اللهی بیان کرد: احترام به آداب و رسوم مردم عراق باید مورد توجه همه زائران قرار گیرد و مراقب باشیم به فرهنگ آنها احترام بگذاریم.

وی بیان کرد: چون این مردم بسیار میهمان نواز هستند و حاضرند آنچه دارند نثار امام حسین و زائران کنند اگر در استقبال خود از زائران دعوت کردند تا در موکب آنها استراحت و یا غذایی میل کنید به آن احترام گذاشته و با ادب آن را پاسخ دهید.

وی تصریح کرد: فرهنگ سازی برای نائب الزیاره شدن برای شهدا از کارهایی است که امسال توصیه شده و هر زائر مناسب است که به نیابت از یک شهید زیارت خود را انجام دهد تا نسبت به ترویج فرهنگ شهادت اقدام شود.

کد مطلب 3815035

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