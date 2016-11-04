فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه ۷ تا ۱۳ آبانماه به عنوان هفته کتاب و کتاب خوانی نامگذاری شده است افزود: با وجود اینکه در دین مبین اسلام نیز بسیار به این موضوع تاکید شده است اما متاسفانه هم اکنون فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه ما ضعیف شده است بنابراین باید بزرگان هر خانواده خود اهل مطالعه باشند و فرزندان خود را به این امر مبارک تشویق کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه نزد عدهای مطالعات کتاب به نوعی منسوخ شده و فضای مجازی که وسعت بسیار زیاد ولی عمق و اثرگذاری کمی دارد جایگزین مطالعه شده است در حالی که پیامبر اکرم (ص) با کتاب قرآن مبعوث شده بودند و این نشان از اهمیت بسیار بالای کتاب دارد بنابراین باید روزانه قسمتی از وقت خود را به کتابخوانی اختصاص دهیم.
حجت الاسلام قریشی در ادامه موضوع برجام را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: برجام مصداق تمام عیار بدعهدی آمریکاست بنابراین شعار مرگ بر آمریکا بر علیه انها که نماد استکبار در جهان است باید تداوم یابد.
وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در روز ۱۲ و ۱۳ آبانماه تصریح کرد: دو مسئله برای ایران اسلامی خطرناک است و باید از آنان دوری جست که موضوع نخست زشت جلوه دادن شخصیت و بیانات امام خمینی (ره) در ذهن و قلب جهانیان است و امروز متاسفانه برخی ادعا میکنند آن بزرگ مرد تمامی کارهای خود را علیه آمریکا و دولتهای غربی از روی تعصب و نفرت انجام داده است.
امام جمعه ارومیه اضافه کرد: امام خمینی (ره) با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که از آن به عنوان انقلاب دوم ایران اسلامی یاد کرده است ضربه بزرگی به دولتهای استکباری وارد ساخت و اساساً ایشان تمام کارهای خود را با براهین کافی از روی عقل و منطق و با پشتوانه اسلامی و قرآنی انجام میدادند.
وی اظهار داشت: از بزرگترین خیانتهای دولت آمریکا علیه ایران اسلامی میتوان از ۸ سال جنگ تحمیلی علیه ایران نام برد که با اجیر کردن دولت بعثی عراق این جنگ را ترتیب داده بود و از دیگر خیانتهای این کشور میتوان به خیانت علیه مردم خود یادآور شد که جنایت، فقر، تبعیض نژادی و دیگر خطرات اجتماعی که بیش از پیش در این کشور غوغا میکند، نام برد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: به همین دلایل است که باید شعار مرگ بر آمریکا بر زبانمان جاری شود و مرگ بر آمریکا را میتوان به اقسام مرگ بر بیعفتی، مرگ بر تبعیض نژادی، مرگ بر خیانت، مرگ بر بیغیرتی تعبیر کرد و آن دولتی که مدعی مدرن ترین تمدن است نمایندگان انتخاباتیش در تمامی مناظرههای خود یکدیگر را به بیعفتی متهم میکنند و با خنده و تمسخر به یکدیگر پاسخ میدهند.
وی تصریح کرد: عدهای مردم را به دوستی با دولت آمریکا تشویق میکنند و این کار ناشایستی است و در طول تاریخ هر زمان با آنان دست دوستی دادهایم بعد از مدت کوتاهی با عهدشکنی و کارشکنی آنان مواجه شدهایم و از آخرین کارشکنی آنها میتوان به برجام اشاره کرد و بر طبق آیات قرآنی باید اینان را دوست خود قرار ندهیم و اگر کسی چنین اقدامی کرد در ظاهر مسلمان و در باطن با آنان است.
امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: معیارها و خطوط قرمز توسط مقام معظم رهبری مشخص شده بنابراین نباید هیچ یک از مسلمانان ایران اسلامی از این محدودهها تخطی کنند و هر فردی با کمی تأمل با خود میتواند به چهره شوم دولتهای غربی پی ببرد و تا اکنون نیز زیر سایه رهبری و با عنایت خداوند از توطئه دشمنان در امان بودهایم و از خداوند خواستاریم که در آینده نیز ما را حفظ کند.
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