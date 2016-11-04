به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی، در نشست تخصصی بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش‌های خارجی گفت: هفته گذشته ۲.۵ میلیارد دلار پروژه سرمایه‌گذاری در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران به تصویب رسیده است؛ اما باید توجه داشت که در هر کسب‌ و کاری سه مؤلفه زمان، هزینه و منابع بسیار مهم است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی افزود: صدور مجوز در ایران هیچ هزینه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال ندارد؛ به این معنا که صدور کلیه مجوزهای مرتبط با کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران خارجی بدون هزینه است و در حوزه زمان صدور مجوز نیز، نهایت تلاش انجام‌شده تا متقاضیان حداکثر طی ۴۵ روز بتوانند مجوزات را اخذ کنند.

وی تصریح کرد: زمانی که در چارچوب قانون برای انجام فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مشخص‌شده، بالغ بر ۴۵ روز است که ۱۰ روز کاری آن مربوط به وزارتخانه ذی‌ربط است؛ بر همین اساس، هیئت سرمایه‌گذاری خارجی سه‌شنبه هر هفته جلساتی جهت پذیرش هیئت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری دارد که در جلسه هفته گذشته بیش از ۲ و نیم میلیارد دلار پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف درون این هیئت مصوب شده است.

به گفته جمالی، برای سه‌شنبه آینده نیز بیش از ۳ میلیون دلار پروژه در حوزه‌های سلامت، زیرساخت و حوزه‌های صنعتی برای حضور در این جلسه اعلام آمادگی کرده‌اند؛ لذا با چنین وضعیتی شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار فراهم است و شرایطی که امروز در کشور داریم و میزان رجوع سرمایه‌گذاران برای ورود به کشور و آغاز فعالیت در مقیاس با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره حل مشکلات سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه و خروج آن گفت: نکته مهم این است که امروز ورود و خروج سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی هیچ مشکلی ندارد تا جایی که مدت‌هاست که بانک‌ها برای ورود سرمایه مقادیر زیادی ارز وارد کشور کرده و بسیاری از بخش‌ها آغاز فعالیت کرده‌اند.

جمالی گفت: امروز برای خروج ارز از کشور توسط سرمایه‌گذاران نیز مشکلی وجود ندارد تا جایی که هفته گذشته یک شرکت سرمایه‌گذار پس از درخواست انتقال سود و موافقت انجام شد، سود سرمایه خود را خارج کرد؛ بر این اساس در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی علاوه بر استقبال از طرح‌های سرمایه‌گذاران برای فعالیت در ایران استقبال می‌کنیم، طرح‌های سرمایه‌گذاری استان‌های مختلف را جمع‌آوری کرده و بر روی سایت سازمان قرار داده‌ایم لذا علاقه‌مندان می‌توانند از بخش‌های پیشنهادی ما بهره‌مند شوند و در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.