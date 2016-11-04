استکبار ستیزی در اعتقادات مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره) این شهر، ضمن بیان اینکه عداوت آمریکا و استکبار جهانی با مردم ایران اسلامی پایانی ندارد، ابراز داشت: عده ای که در داخل می خواهند استکبار ستیزی را کمرنگ جلوه دهند به دنبال خدمت به آمریکا و دلجویی از سیلی هایی هستند که مردم ما در روزهایی مانند ۱۳آبان به دهان مستکبران می زنند که باید آنها را از خواب بیدار کرد.

وی افزود: یکی از این خطرهایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان آن را مطرح کردند این است که عده ای می خواهند در داخل کشور استکبار ستیزی را کمرنگ جلوه دهند و مردم ایران را دوستدار آمریکا نشان دهند که این باور اشتباه است و از تفکرات آمریکایی ها برمی آید.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه استکبار جهانی دست از عداوت با مسلمانان و به خصوص انقلاب اسلامی ایران بر نمی دارد، گفت: تضعیف مقام امامت و جایگاه ولایت در دستور کار دشمنان انقلاب اسلامی قرار دارد و این راه نه ما بلکه تاریخ و سیاست های مداخله جویانه ابر قدرت ها از حوادث قرن گذشته تا کنون می گوید.

عبدوس با بیان اینکه اصل استکبارستیزی و دشمنی آمریکا با نظام اسلامی کمرنگ شدنی نیست و در رگ و خون مردم ما جریان دارد، ابراز داشت: مردم ما برای انقلاب اسلامی خون دادند و آن را به سادگی به دست نیاوردند که امروز منافعش را در دوستی با دشمنان بدانند.

وی با تاکید بر اینکه امروز همه باید پشتیبان ولایت فقیه و رهبری باشیم، افزود: امروز باید با بصیرت بیشتر و پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به دنبال خنثی سازی تهدیدات دشمنان باشیم و راه نفوذ آنها را در مقوله های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ببندیم.

امام جمعه موقت سمنان تضعیف جایگاه ولایت فقیه و مقام امامت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را آرزوی دشمنان خواند و گفت: آمریکا، اسرائیل و هم پیمانانش که با حمایت از تروریسم دست به عداوت با اسلام را می زنند باید بدانند که این آرزو را به گور خواهند برد چرا که مردم ایران همواره پای این نظام ایستاده اند و نمونه این استقامت در ۱۳آبانماه به وضوح دیده شد.

عبدوس با اشاره به حوادث منطقه و ذلت روز افزون دشمنان اسلام به خصوص در موصل عراق، ابراز داشت: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و باید حافظ و پشتیبان ولایت فقیه باشیم و این وظیفه خطیر را باید جدی تر از هر زمان دیگری برعهده بگیریم چرا که امروز چشم امید دشمنان به لغزش ما از آرمان هایی است که سال ها برای حفظ آنها تلاش کرده ایم.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی امروز بیدار و در صحنه هستند، افزود: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳آبان، گردهمایی اربعین، نماز جمعه و ده ها صحنه عظیم حضور، بارها نشان داده است که این مردم با بصیرت انقلابشان را دوست دارند و پای ارزش هایش ایستاده و به دشمن اجازه زیاده‌خواهی نمی‌دهند.

امام جمعه موقت سمنان ضمن قدردانی از کمک های مردمی به ستاد مردمی اربعین حسینی برای برپایی چهار موکب استان در کربلای معلی، گفت: دشمنان به دنبال کوچک نشان دادن این اجتماع عظیم هستند اما حضور میلیونی زائران اربعین از کشورهای مختلف جهان این نقشه های شوم مستکبران را نقش برآب خواهد کرد.

عبدوس با بیان اینکه حضور میلیونی شیعیان در اربعین حسینی، ناامیدی دشمنان را به دنبال دارد، ابراز داشت: اربعین یک رزمایش بین المللی و عرصه ای برای حضور دشمن شکن مسلمانان است.

وی افزود: باید از فرصت اربعین برای ترویج چهره ربانی اسلام ناب محمدی(ص) بهره برد.