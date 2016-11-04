دیدار ایران - تاهیتی با یاد منصور پورحیدری آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ساحلی ایران و تاهیتی از مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام بین قاره ای جهان در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ امشب برگزار می شود که فقدان مرد اخلاق و اسطوره فوتبال ایران این دیدار را تحت تاثیر خود قرار داده است.

پس از پیگیری و هماهنگی های صورت گرفته از سوی مهدی تاج با جان کاسکو - رییس سازمان جهانی فوتبال ساحلی و تشریح تاریخچه کوتاهی از افتخارات ورزشی منصور پورحیدری، مسئولان سازمان جهانی با آغاز این دیدار پس از یک دقیقه سکوت موافقت کردند.

مسئولان برگزاری مسابقات ضمن عرض تسلیت به رییس فدراسیون فوتبال ایران تاکید کردند که یابود این فقدان را جهت اعلام در گزارش تلویزیونی به شبکه های رسمی پخش زنده مسابقات اطلاع خواهند داد.