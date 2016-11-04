زائران اربعین حسینی با گذرنامه و ویزا به عراق سفر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نظری در اجتماع زائران اربعین که روز جمعه در شبستان مسجدالنبی قزوین برگزار شداظهارداشت: جلسه توجیهی و آموزشی زائران اربعین حسینی با تشکیل کمیته های ۱۴ گانه در استان انجام شده و با تدارک مقدمات زمینه حضور زائران استان در مراسم اربعین بخوبی فراهم شده است.

وی افزود: با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، ستاد نماز جمعه، نیروی انتظامی، صدا وسیما با برنامه ریزی لازم بستر خوبی برای ثبت نام، اعزام و پذیرایی از زائران فراهم شده که امیدواریم زائران هم به توصیه ها توجه کنند تا این سفر بخوبی برگزار شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: باید با کمک همه دستگاهها آرامش، رفاه، آسایش و امنیت زائران اربعین حسینی را تضمین کنیم تا این سفر به عنوان ایامی ماندگار در تاریخ زندگی زائران ثبت و ضبط شود و الگویی برای دیگر زائران هم باشد.

سرهنگ عبداللهی نماینده معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان هم با ارائه برخی توصیه های امنیتی اظهارداشت: در سفرهای خارجی مشکلاتی دیده می شود که اگر قبل از سفر به آن توجه شود می توانیم از بروز بسیاری از معضلات جلوگیری کنیم.

وی گفت: مواد مخدر که امروزه همه کشورها را در گیرخود کرده از مهمترین مسائلی است که بی توجهی به آن می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد زیرا در حال حاضر با گذشت ۱۰۰ سال از سابقه تشکیل سازمانهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر هنوز ۲۵۰ میلیون نفر در جهاد اعتیاد دارند که ما نیز از این معضل آسیب پذیریم.

عبداللهی اظهارداشت: ایران به دلیل قرار گرفتن در همسایگی کانون تولید مواد مخدر هزینه سنگینی در این زمینه پرداخت کرده و تقدیم ۴ هزار شهید، ۱۲ هزار معلول و جانباز بیانگر عزم جدی نظام اسلامی در مبارزه با مواد مخدر است.

وی اضافه کرد: وجود بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور تخمین زده می شود و هر سه ساعت یک نفر بر اثر اعتیاد جان خود را از دست می دهد که پس از سوانح رانندگی بیشترین آسیب را از مواد مخدر دیده ایم که باید به این موضوع توجه بیشتری کنیم و آن را خطرناک بدانیم.

سرهنگ عبداللهی اضافه کرد: حمل مواد مخدر به کشور عراق می تواند حیثیت ملی و مذهبی ما را تحت تاثیرقرار دهد لذا حتی یک مورد تخلف در این زمینه ما را دچار مشکل می کند از سوی دیگر قوانین سخت گیرانه ای در کشورهای عربی وجود دارد و اگر کسی دستگیر شود باید منتظر حبس های طولانی در زندانهای عراق باشد که خلاصی از آن بسیار سخت است.

وی گفت: دستگیری هر فردی به دلیل حمل مواد مخدر موجب باطل شدن گذرنامه و ممنوعیت ۵ ساله خروج از کشور می شود لذا توصیه می شود حتی از پذیرفتن محموله و ساک افراد ناشناس نیز جدا خودداری شود تا مورد سوء استفاده افراد متخلف احتمالی نیز قرار نگیرید.

عبداللهی یادآورشد: گرفتن روادید و داشتن گذرنامه نیز از دیگر مسائل مهم است که از همه زائران انتظار داریم به آن توجه کنند زیرا به دلیل مشکلات امنیتی درکشور عراق در این زمینه سخت گیری جدی است و اگر کسی بدون ویزا وارد این کشور شود دستگیر شده و ما نیز قادر به حل مشکلش نخواهیم بود لذا جدا توصیه می شود زائران حتما با گذرنامه و داشتن ویزا به عراق سفر کنند.

وی اضافه کرد: کسانی که به دلیل بیماری لازم است دارو و یا قرصی همراه داشته باشند حتما با مسئولان کاروان هماهنگ کنند تا این دارو در کشور عراق ممنوع نباشد.