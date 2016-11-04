به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز کیانی زاده عصر امروز جمعه در دومین سری از مسابقات استعدادیابی وزنه برداری نونهالان و نوجوانان خوزستان اظهار کرد: همه می دانند که وزنه برداری خوزستان جزو قطب های این رشته در کشور است که مقام های جهانی و آسیایی بسیاری هم داشتند. در خوزستان به دلیل تعدد قومیت هایی که وجود دارد آمادگی در اکثر رشته های ورزشی هم هست.

وی افزود: وزنه برداری خوزستان خودش را طی سال های اخیر به خوبی نشان داده و حتی با یک توجه کم هم می تواند قهرمانان بسیاری را تقدیم کند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در پایان تصریح کرد: وزنه برداری خوزستان حتی با بضاعت کم هم فعالیت می کند و با حمایت مسئولان استانی می توانیم در سطح آسیایی و جهانی مطرح باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۱۵۰ شرکت کننده از ۱۸ شهرستان مختلف استان خوزستان در این سری از مسابقات استعدادیابی شرکت کردند.