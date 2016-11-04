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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

امام جمعه بوشهر تاکید کرد

تدوین نقشه جامع اقتصادی ایران بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

تدوین نقشه جامع اقتصادی ایران بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

بوشهر - نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم رفع مشکلات اقتصادی کشور با تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: نقشه جامع اقتصادی ایران براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه تنها راه رشد اقتصادی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: عملیاتی‌شدن طرح‌های اقتصاد مقاومتی بهترین راه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است.

وی خواستار استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی ایران به شکل دانش‌بنیان و علمی شد و اضافه کرد: نقشه جامع اقتصادی ایران براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم ارائه نمادهای استکبارستیزی و استعمارستیزی در کتاب‌های درسی، بیان کرد: مستندات تسخیر لانه جاسوسی و رشادت‌های شهید رئیسعلی دلواری و موارد مشابه باید در کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان گفته شود.

وی در ادامه با گرامیداشت ۱۳ آبان، خاطرنشان کرد: آمریکای جهانخوار کانون شرارت در دنیا است و چپاول منابع اقتصادی و تسلط بر قدرت سیاسی کشورها را در راس برنامه‌های خود دارد.

آیت‌الله صفایی بوشهری به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و افشاگری‌های کاندیداها بر علیه هم اشاره کرد و افزود: پخش مناظرات انتخابات آمریکا باعث می‌شود تا همه به ماهیت آمریکا پی ببرند.

وی اعتماد به آمریکا را نوعی ساده‌لوحی سیاسی و پایین بودن درجه معرفت سیاسی عنوان کرد و افزود: برجام به خوبی پیمان‌شکنی آمریکا و ماهیت اصلی آن را نشان داد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه آمریکا همواره از پشت خنجر می‌زند، تصریح کرد: برجام نمونه‌ای دیگر از خیانت و جنایت آمریکا علیه ایران است و مردم ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارند.

کد مطلب 3815052

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