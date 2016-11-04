به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه تنها راه رشد اقتصادی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: عملیاتی‌شدن طرح‌های اقتصاد مقاومتی بهترین راه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است.

وی خواستار استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی ایران به شکل دانش‌بنیان و علمی شد و اضافه کرد: نقشه جامع اقتصادی ایران براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم ارائه نمادهای استکبارستیزی و استعمارستیزی در کتاب‌های درسی، بیان کرد: مستندات تسخیر لانه جاسوسی و رشادت‌های شهید رئیسعلی دلواری و موارد مشابه باید در کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان گفته شود.

وی در ادامه با گرامیداشت ۱۳ آبان، خاطرنشان کرد: آمریکای جهانخوار کانون شرارت در دنیا است و چپاول منابع اقتصادی و تسلط بر قدرت سیاسی کشورها را در راس برنامه‌های خود دارد.

آیت‌الله صفایی بوشهری به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و افشاگری‌های کاندیداها بر علیه هم اشاره کرد و افزود: پخش مناظرات انتخابات آمریکا باعث می‌شود تا همه به ماهیت آمریکا پی ببرند.

وی اعتماد به آمریکا را نوعی ساده‌لوحی سیاسی و پایین بودن درجه معرفت سیاسی عنوان کرد و افزود: برجام به خوبی پیمان‌شکنی آمریکا و ماهیت اصلی آن را نشان داد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه آمریکا همواره از پشت خنجر می‌زند، تصریح کرد: برجام نمونه‌ای دیگر از خیانت و جنایت آمریکا علیه ایران است و مردم ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارند.