به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پارس جنوبی جم در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سپاهان در این مسابقه پس از نزدیک به 9 سال در ورزشگاه نقش‌جهان به میدان رفت و توانست در این ورزشگاه به پیروزی دست پیدا کند.

* احسان حاج‌صفی که گفته می‌شد ممکن است در این مسابقه به میدان نرود، امروز از ابتدا در ترکیب اصلی تیم سپاهان برای طلایی‌پوشان به میدان رفت.

* پیش از آغاز این مسابقه، هواداران و بازیکنان تیم سپاهان به احترام درگذ شت منصور پورحیدری، پیشکسوت تیم ملی فوتبال یک دقیقه سکوت کردند.

* سپاهانی‌ها همچنین در این مسابقه، به مناسبت درگذشت سرمربی سابق استقلاب با بازوبند مشکی وارد مسابقه شده بودند..

* با توجه اینکه این بازی در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار شده بود و در یک روز تعطیل برگزار می‌شد، هواداران سپاهان از بازی استقبال خوبی به عمل آورده بودند و نزدیک به 10 هزار هوادار در فولادشهر حضور داشتند.

* یکی از مشکلات اساسی ورزشگاه نقش‌جهان در این مسابقه، مشکلات مربوط به جایگاه خبرنگاران بود و این جایگاه سقف، اینترنت و برق نیز نداشت.

* هواداران تیم سپاهان در این بازی مشکلات بسیاری را پیش روی خود می‌دیدند و بوفه‌های ورزشگاه نقش‌جهان همچنان افتتاح نشده است.

* محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان در دقیقه این بازی به میزان قابل توجهی از سوی هواداران این تیم اصفهانی تشویق شد.

* یکی از نکات جالب این مسابقه، سکونشینی جلال‌الدین علی‌محمدی، میلاد سرلک و محمد روشندل به شمار می‌رفت. همچنین مهدی امینی امروز دروازه‌بان اول این مسابقه بود.

* با توجه به اینکه پیش بینی نیز می‌شد هواداران استقبال خوبی را از این دیدار داشته باشند اما تنها یک گیت بلیط فروشی برای این دیدار در نظر گرفته شد.

* فرید بهزادی کریمی در نیمه نخست این بازی تنها گل مسابقه را به ثمر رساند و پس از آن به میزان قابل توجهی به شادی پرداخت.

در نخستین دیدار رسمی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان حدود 8 هزار هوادار در ورزشگاه حضور پیدا کردند که این جمعیت می‌توانست ورزشگاه فولادشهر را در یک دیدار نه چندان مهم پر کند.

* حضور محمد سلطان‌حسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و مدیرعامل و مسئولان تیم سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان از نکات جالب بازی بود.

* شادی‌های خاص هواداران سپاهان و موج مکزیکی خود آنها در ورزشگاه نقش جهان از نکات جالب به شمار می‌رفت.