به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و پارس جنوبی جم در چارچوب رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* سپاهان در این مسابقه پس از نزدیک به 9 سال در ورزشگاه نقشجهان به میدان رفت و توانست در این ورزشگاه به پیروزی دست پیدا کند.
* احسان حاجصفی که گفته میشد ممکن است در این مسابقه به میدان نرود، امروز از ابتدا در ترکیب اصلی تیم سپاهان برای طلاییپوشان به میدان رفت.
* پیش از آغاز این مسابقه، هواداران و بازیکنان تیم سپاهان به احترام درگذ شت منصور پورحیدری، پیشکسوت تیم ملی فوتبال یک دقیقه سکوت کردند.
* سپاهانیها همچنین در این مسابقه، به مناسبت درگذشت سرمربی سابق استقلاب با بازوبند مشکی وارد مسابقه شده بودند..
* با توجه اینکه این بازی در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار شده بود و در یک روز تعطیل برگزار میشد، هواداران سپاهان از بازی استقبال خوبی به عمل آورده بودند و نزدیک به 10 هزار هوادار در فولادشهر حضور داشتند.
* یکی از مشکلات اساسی ورزشگاه نقشجهان در این مسابقه، مشکلات مربوط به جایگاه خبرنگاران بود و این جایگاه سقف، اینترنت و برق نیز نداشت.
* هواداران تیم سپاهان در این بازی مشکلات بسیاری را پیش روی خود میدیدند و بوفههای ورزشگاه نقشجهان همچنان افتتاح نشده است.
* محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان در دقیقه این بازی به میزان قابل توجهی از سوی هواداران این تیم اصفهانی تشویق شد.
* یکی از نکات جالب این مسابقه، سکونشینی جلالالدین علیمحمدی، میلاد سرلک و محمد روشندل به شمار میرفت. همچنین مهدی امینی امروز دروازهبان اول این مسابقه بود.
* با توجه به اینکه پیش بینی نیز میشد هواداران استقبال خوبی را از این دیدار داشته باشند اما تنها یک گیت بلیط فروشی برای این دیدار در نظر گرفته شد.
* فرید بهزادی کریمی در نیمه نخست این بازی تنها گل مسابقه را به ثمر رساند و پس از آن به میزان قابل توجهی به شادی پرداخت.
در نخستین دیدار رسمی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان حدود 8 هزار هوادار در ورزشگاه حضور پیدا کردند که این جمعیت میتوانست ورزشگاه فولادشهر را در یک دیدار نه چندان مهم پر کند.
* حضور محمد سلطانحسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و مدیرعامل و مسئولان تیم سپاهان در ورزشگاه نقشجهان از نکات جالب بازی بود.
* شادیهای خاص هواداران سپاهان و موج مکزیکی خود آنها در ورزشگاه نقش جهان از نکات جالب به شمار میرفت.
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