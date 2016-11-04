ملت ایران درانقلاب اول شاه ودر انقلاب دوم ارباب شاه را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بجنورد با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان اظهار کرد:ایشان این اقدام دانشجویان را به‌عنوان انقلاب دوم اعلام کردند.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از کشورها از امریکا ترس و هراس داشتند و زیر سلطه آن بودند، اما امام خمینی (ره) آن را استکبار جهانی را عنوان کرده و به‌عنوان جنایت‌کار خبیث معرفی کردند.

وی تصریح کرد: مسئولان سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری را گوش دهند و کوتاهی کارهای خود را بر گردن دیگران نیندازند .

خطیب نماز جمعه بجنورد بیان داشت: عده‌ای مواضع امام خمینی (ره) را در مقابل آمریکا تعصبی دانسته‌اند و فکر می‌کنند تنها راه‌حل مشکلات ایران سازش و مذاکره با آمریکا است.

حجت‌الاسلام یعقوبی ادامه داد: هم‌اکنون پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی، مردم غیرتمند ایران فرموده امام خمینی (ره) را که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند را زنده نگه‌داشته‌اند.

وی اظهار کرد: مردم ایران در انقلاب اول شاه، نوکر آمریکا را بیرون کردند و در انقلاب دوم ارباب شاه را شکست دادند و همواره با رهبری مقام معظم رهبری این انقلاب را ادامه خواهیم داد.

امام‌جمعه بجنورد با اشاره به نام‌گذاری ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی گفت: فرهنگ عمومی از اخلاق، دانش، رفتار و تعاملات افراد در جامعه تشکیل‌شده است.

حجت‌الاسلام یعقوبی اظهار کرد: فرهنگ عمومی باید در کنار باورهای دینی و اعتقادی ما در جامعه وجود داشته باشد.