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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

مدیرکل کمیته امداد استان یزد خبر داد:

افزایش ۱۰۶ درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان یزدی

افزایش ۱۰۶ درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان یزدی

یزد ـ مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: در شش ماه نخست امسال ۱۳۸ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی به ۸۵۴ خانواده تحت حمایت و نیازمندان متقاضی پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، محسن علیزاده اظهار داشت: این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانکی و امدادی پرداخت شده و آمار متقاضیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۶۶ درصدی برخوردار بوده است.

وی گفت: این نهاد با فراهم کردن زمینه خودکفایی افراد مستعد اشتغال تحت حمایت با اهدای تسهیلات لازم در طرح های خودکفایی (خوداشتغالی)، مشاغل خانگی (توان افزایی) و کارانگیزی نقش مهمی در جهت توانمند سازی آنان ایفا می کند.

علیزاده با اشاره به افزایش ۱۰۶ درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت استان طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری افزود: مددجویان تحت حمایت با دریافت تسهیلات اشتغالزائی و فراگیری آموزشهای لازم در این زمینه به استقلال اقتصادی و خودکفائی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج میشوند.

هم اکنون بیش از ۲۹ هزار خانوار تحت حمایت به تعداد ۵۴ هزار و ۳۶۹ نفر از خدمات تک و چند خدمتی کمیته امداد استان یزد استفاده می کنند.

کد مطلب 3815059

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