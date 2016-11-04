افزایش ۱۰۶ درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان یزدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، محسن علیزاده اظهار داشت: این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانکی و امدادی پرداخت شده و آمار متقاضیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۶۶ درصدی برخوردار بوده است.

وی گفت: این نهاد با فراهم کردن زمینه خودکفایی افراد مستعد اشتغال تحت حمایت با اهدای تسهیلات لازم در طرح های خودکفایی (خوداشتغالی)، مشاغل خانگی (توان افزایی) و کارانگیزی نقش مهمی در جهت توانمند سازی آنان ایفا می کند.

علیزاده با اشاره به افزایش ۱۰۶ درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت استان طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری افزود: مددجویان تحت حمایت با دریافت تسهیلات اشتغالزائی و فراگیری آموزش‎های لازم در این زمینه به استقلال اقتصادی و خودکفائی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‎شوند.

هم اکنون بیش از ۲۹ هزار خانوار تحت حمایت به تعداد ۵۴ هزار و ۳۶۹ نفر از خدمات تک و چند خدمتی کمیته امداد استان یزد استفاده می کنند.