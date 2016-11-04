به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه آبدان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب به قرار نگرفتن اسناد تسخیر لانه جاسوسی در کتاب‌های درسی اعتراض داشتند؛ باید دانش‌آموزان با این موضوعات آشنا شوند.

وی اضافه کرد: آمریکا خود دچار بحران است؛ کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا خودشان دارند اعتراف می‌کنند و مشکلات آمریکا را در تبلیغات خود بر ملا کرده‌اند. نا امنی، فساد و هزاران مشکل دیگر که دارند. این همه اصرار مسئولان برای رابطه با آمریکا به دلیل عدم ایمان است.

امام جمعه آبدان با اشاره به درس‌هایی از عاشورا، تصریح کرد: در دوران امام حسین(ع) تجملات و دنیای مردم باعث انحراف مردم از خط ولایت شده بود.

وی خاطرنشان کرد: از نظر اسلام دنیا هم خوب است و هم بد؛ دنیای بد، همراه با تجملات و اسراف و ثروت اندوزی و تنبلی است. این دنیا مورد نکوهش اسلام است زیرا اگر مردم به دنبال آن رفتند در مقابل امام برحق و پیامبر خدا سد می کنند.

حمیدی‌نژاد اضافه کرد: دنیا طلبان و مترفین مقابل پیامبران ایستادند و در زمان سیدالشهدا نیز همین افراد بودند که در مقابل امام خود ایستادند.

وی گفت: امروز هم همین افراد در مقابل ولی فقیه و ولایت خدا می‌ایستند. افرادی که می‌خواهند از بیت‌المال سوء استفاده کنند. این افراد نام دزدی و اختلاس را به بدهی‌های معوق تبدیل می‌کنند و با این حرف کار خود را توجیه می‌کنند.

امام جمعه آبدان گفت: تأکید مکرر رهبر انقلاب این است که مسئولین دنبال تجملات نروید و مراقب اطرافیان خود باشند.