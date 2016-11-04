همه نمایندگان باید در برابر قانون پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «بنعلی ایلدریم»، نخست وزیر ترکیه امروز طی سخنانی با اشاره به دستگیری دو تن از رهبران «حزب دموکراتیک خلق» و نماینده پارلمان این کشور که در پی حمایت از «پ ک ک» بازداشت شده اند، گفت که سیاستمدارانی هم که به شکلی دموکراتیک انتخاب شده اند از انجام وظایف قانونی خود مستثنی نیستند.

«ایلدریم» همچنین گفت که سران حزب دموکراتیک خلق هم باید مانند سایر نمایندگان (پارلمان) نسبت به تایید رسیدگی به پرونده ترورهای انجام شده توسط «پ ک ک» رای داده و آن را تایید کنند. مانند همان کاری که «مولود باهچلی»، رهبر «حزب جنبش ملی» انجام داد.

نخست وزیر ترکیه در پاسخ به خبرنگاران گفت که تنها تعداد کمی از ۵۵ نماینده (پارلمان) عضو «دموکراتیک خلق» این طرح را تایید کرده اند و مابقی هنوز این کار را انجام نداده و از انجام مسئولیت های قانونی خود طفره رفته اند.

وی همچنین با اشاره به کشته و زخمی شدن ۸ تن از شهروندان استان دیاربکر در پی دستگیری دو نماینده حزب دموکراتیک خلق گفت: آنهایی که از طریق دموکراتیک به قدرت رسیده اند، اما ترجیح می دهند از تروریسم حمایت کنند، مسلما باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

این درحالی است که «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حساب توئیتری خود از بازداشت دو رهبر حزب دموکراتیک خلق به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار تشکیل جلسه میان اعضای اتحادیه اروپا در آنکارا شده است.