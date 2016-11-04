زائران اربعین حسینی در مازندران به ۳۳ هزار نفر رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران بعد از ظهر جمعه در اجتماع بزرگ لبیک یا حسین (ع) با اشاره به این که محرم و عاشورا، از جملهٔ مهم‌ترین تجلیات فرهنگ دینی ما و اربعین بزرگ‌ترین تجمع شیعیان جهان است، گفت: این تجمع به منظور آماده سازی فضای استان، توجه دادن افکار عمومی به مراسم معنوی اربعین حسینی (ع)، ایجاد آمادگی لازم برای حرکت دسته‌های عزاداری و زائران و معرفی و تبیین شعار اربعین حسینی (ع) برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه حادثه کربلا سرشار از مظلومیت و جوانمردی در مقابل ناجوانمردی، تیرگی، سیاهی و ظلم بود، گفت: عاشورا به عنوان یک قیام پویا و ماندگار در تاریخ بشریت و بعنوان یک فرهنگ دینی و متعال در طول تاریخ جاری و ساری خواهد بود.

رئیس ستاد اربعین مازندران با اشاره به برنامه های اجتماع زائرین حسینی در مازندران گفت: توزیع محصولات و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آیینی دینی و بدرقه نمادین زوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین (ع) از جمله برنامه های اجتماع بزرگ زائرین حسینی بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارمازندران، با اعلام این که تاکنون ۳۳ هزار مازندرانی برای اعزام به کربلا و شرکت در همایش بزرگ اربعین حسینی (ع) ثبت نام کرده اند، افزود: سال گذشته ۲۴ هزار مازندرانی به کربلای معلی اعزام شدند که آمار ثبت نام شدگان امسال تاکنون ۴۰ درصد افزایش داشته است.

یونسی با تاکید بر اینکه ثبت نام از زائران حسینی همچنان ادامه دارد و استقبال بسیاری خوبی از سوی مازندرانی ها صورت گرفته است، عنوان داشت: برای پذیرایی از زائران مازندرانی در اربعین حسینی در عراق ۹ موکب از سوی ستاد اربعین استان تدارک دیده شده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مازندران روزانه از ۳۰ هزار زائر در کربلای معلی و سه هزار زائر در سه راهی کوت پذیرایی می‌کند.