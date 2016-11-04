شعار مرگ بر آمریکا ملت ایران محکم تر از گذشته به گوش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالعلی ابراهیمی امام جمعه موقت شهرری در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه درباره با کیفیت شدن تولیدات در همه بخش‌ها اظهار داشت: همه آحاد جامعه اعم تولیدکننده و بخش خدمات باید به بالا بردن کیفیت تولید و خدمات خود توجه داشته باشنند تا کشور اسلامی ما پیشرفت کند.

وی در خصوص راهپیمایی اربعین حسینی عنوان کرد: باید رسانه‌ها، مسئولان و مردم در این زمینه همه تلاش خود را به کار برده تا پیام این حرکت باشکوه و عظیم به دنیا مخابره شود.

ابراهیمی با بیان اینکه امروز باید مظلومیت مردم فلسطین گفتمان روز اربعین حسینی شود، ابراز کرد: باید از مسیر اربعین به آزادسازی قدس فکر کنیم، چراکه راهبرد امام راحل مبارزه با استکبار و به ویژه رژیم اشغالگر قدس بود.

امام جمعه موقت شهرری با اشاره به اینکه اربعین فرهنگ ناب شیعه را معرفی می‌کند، بیان داشت: شیعه مدافع همه مظلومان در هر کجای عالم است، کسانی که به راهپمایی اربعین حسینی می‌روند، به این امر توجه کنند.

ابراهیمی درباره استکبارستیزی ملت ایران در ۱۳ آبان گفت: امروز ملت ایران به دنبال رهبر معظم انقلاب به استکبارستیزی خود در برابر مستکبران ادامه می‌دهند، چراکه سیاست ایشان با امام راحل هیچ تفاوتی ندارد.

وی افزود: شعار مرگ بر آمریکای امروز ما محکم‌تر از گذشته است، چراکه همواره دشمنی و عهدشکنی‌های آمریکا را شاهد بودیم و اخیرا نیز اوباما تحریم‌های جدیدی را برعلیه ایران امضا کرده است تا دنیا را برای غارت کشورمان به صف بکشد.

امام جمعه موقت شهرری با بیان اینکه خداوند همواره دین خود را یاری کرده است، ابراز کرد: امروز بعد از تلاش دولت‌های دست‌نشانده در لبنان، پیروزی جبهه مقاومت نتیجه داده و رئیس‌جمهوری که با سیدحسن نصرالله تفاهم داشت، انتخاب شد تا کابینه خود را تشکیل دهد و این امر برای مقاومت پیروزی بزرگی است.

ابراهیمی در پایان با اشاره به رأی مجلس به سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور افزود: رأی نمایندگان نشان داد که هر کس در فتنه دست داشته و توبه کند، مردم به آن ها اجازه خدمت می‌دهند.