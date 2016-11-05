ابلاغ ۶۹۱ میلیارد ریال برای پروژه خط انتقال آب از سیراف به جم 

فتح الله نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پیرامون آخرین وضعیت خط انتقال آب از دریا به جم اظهار داشت: یکی از پروژه‌هایی که به جد پیگیر هستیم پروژه خط انتقال آب از آب‌شیرین کن‌ها در سیراف به شهرستان جم است.

وی اضافه کرد: اخیرا مناقصه اجرای آب‌شیرین‌کن‌ها برگزار شد و آب شیرین کن با گنجایش ۲۸ هزار متر مکعب احداث می‌شود.

نوروزی با بیان اینکه به زودی زمین احداث آب‌شیرین‌کن در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد گفت: طبق وعده داده شده پروژه ۱۸ ماهه خواهد بود.

فرماندار جم از ابلاغ ۶۹۱ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه به قرارگاه خاتم الانبیا خبر داد.

نوروزی با بیان اینکه ترک تشریفات پروژه کامل انجام شده است، خاطرنشان کرد: پروژه برق تاسیسات خط انتقال آب نیز در هفته دولت کلنگ‌زنی شد و امیدواریم با اجرای این پروژه بخش مهمی از مشکل آب شهرستان جم رفع شود.