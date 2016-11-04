به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به اینکه روزی که پشت سر گذاشیم یادآور سه واقعه مهم است، اظهار داشت: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۴۳، حمله نظامیان حکومت پهلوی به دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ سه واقعه مهمی است که هرکدام یادآور روحیه ظلم‌ستیزی و مبارزه با ظلم و استکبار توسط ملت ایران است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانش‌آموزان، دانشجویان و مسئولان نظام، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را مهم‌ترین واقعه این روز دانستند و به لزوم ارائه این اسناد جاسوسی در دانشگاه‌ها و مدارس اشاره کردند.

امام جمعه کاشان با اشاره به اینکه در زمان تسخیر لانه جاسوسی کارمندان این سفارت قصد از میان بردن این مدارک مهم را داشتند، بیان داشت: تمامی این اسناد با دستگاه خردکن ریز ریز شده بود که با تلاش جوانان انقلابی این کشور تمام این خرده کاغدها همانند یک پازل در کنار یکدیگر قرار گرفت و به واقع حاصل این همه تلاش باید برای آگاه‌سازی نسل جوان در اختیار دانش اموزان و دانشجویان باشد.

انتخاب کاندیدای مورد حمایت حزب‌الله لبنان سیلی سنگینی بر گونه آل سعود است

وی در ادامه سخنان خود، پیروزی شیرین کاندیدای مورد حمایت حزب‌الله لبنان برای ریاست جمهوری این کشور را سیلی سنگینی بر گونه آل سعود توصیف و تاکید کرد: هم اکنون آل سعود در گردابی که حاصل کردارهای خود آنهاست به نوعی گرفتار و با کسری بودجه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری روبرو شده است.

آیت‌الله نمازی با بین اینکه این مشکل بزرگ حاصل سیاست‌های غلط این رژیم در مبارزه با دیگر مسلمانان و تجاوز نظامی گسترده به یمن است، تصریح کرد: آل سعود به دلیل این سیاست‌های پوچ و همچنین حمایت های مالی گسترده از داعش و تروریست‌ها مجبور به اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کشور خود شد، سیاستی که در نهایت آل سعود را به چاله نابودی خواهد افکند.

وی با بیان اینکه این موضوع در قطر نیز تکرار شده است و به دلیل حمایت های مالی و نظامی به ترویست های داعش با کسری ۱۲ میلیارد دلاری روبرو شده است، ادامه داد: بر عکس این موضوع در مصر رخ داد و با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای عملکرد رئیس‌جمهور مصر در قبال سوریه مواجه شدیم؛ اکنون شاهد ورود افسران مصری به سوریه برای پشتیبانی از ارتش این کشور در راه مبارزه با داعشی‌ها و حمایت از بشار ارشد هستیم.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود به پیاده روی اربعین حسینی اشاره و ابراز داشت: اربعین نمایانگر نفوذ فرهنگ حسینی در میان تمام بشریت است چراکه برای این زیارت مهم مردم از سرتاسر جهان حضور پیدا می کنند و شیعیان، اهل تسنن و حتی غیرمسلمانان نیز به زائران سید و سالار شهیدان خدمت می‌کنند و همه اینها نشان این امر است که مطابق وعده‌های خدواند آینده بشریت به اسلام و شیعه تعلق دارد.