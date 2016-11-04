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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

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وقوع حادثه تیراندازی در «اردن»/دو مستشار آمریکایی کشته شدند

وقوع حادثه تیراندازی در «اردن»/دو مستشار آمریکایی کشته شدند

منابع رسانه ای از وقوع حادثه تیراندازی در شهر «امان» پایتخت اردن و کشته شدن دو مستشار آمریکایی و زخمی شدن یک نفر دیگر خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اردنی «الغد»، یک حادثه تیراندازی در مقابل ورودی پایگاه نظامی «الأمیر فیصل» در منطقه «الجفر» واقع در جنوب کشور اردن، به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه در تشریح این حادثه اعلام کردند: نظامیان اردنی به سمت خودروی حامل مستشاران آمریکایی که حاضر به توقف در ورودی پایگاه نظامی الأمیر فیصل نشد، آتش گشودند.

طبق اعلام این منابع، به دنبال تبادل آتش در مقابل پایگاه نظامی منطقه الجفر، دو مستشار آمریکایی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. در این حادثه همچنین یک نظامی اردنی مجروح شد.

این منابع اعلام کردند: پس از وقوع این حادثه، پایگاه منطقه الجفر تا اطلاع ثانوی بسته و نیروهای امنیتی در اطراف آن مستقر شدند.

مقامات امنیتی اردن اعلام کردند که تحقیقات برای یافتن علت اصلی وقوع حادثه تیراندازی در منطقه الجفر آغاز شده است.

کد مطلب 3815082

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