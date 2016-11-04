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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

۴۰۰۰واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث می شود

۴۰۰۰واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث می شود

شهرکرد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: چهار هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در این استان احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، گودرز امیری با اشاره به اینکه چهار هزار واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث می شود، تأکید کرد: این واحدها در مدت سه سال تکمیل و به بهره برداری می رسند.

وی افزود: از این تعداد در سالجاری یک هزار و ۳۰۰ واحد به بهره برداری خواهد رسید.

امیری تصریح کرد: در شهرهای دارای زمین دولتی، این زمین ها در قالب تعاونی به متقاضیان واگذار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در شهرهایی که زمین دولتی وجود ندارد، با تأمین اعتبار لازم می توان زمین هایی در حاشیه شهرها را خریداری و در اختیار مددجویان قرار داد.

کد مطلب 3815116

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