۴۰۰۰واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، گودرز امیری با اشاره به اینکه چهار هزار واحد مسکن برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث می شود، تأکید کرد: این واحدها در مدت سه سال تکمیل و به بهره برداری می رسند.

وی افزود: از این تعداد در سالجاری یک هزار و ۳۰۰ واحد به بهره برداری خواهد رسید.

امیری تصریح کرد: در شهرهای دارای زمین دولتی، این زمین ها در قالب تعاونی به متقاضیان واگذار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در شهرهایی که زمین دولتی وجود ندارد، با تأمین اعتبار لازم می توان زمین هایی در حاشیه شهرها را خریداری و در اختیار مددجویان قرار داد.