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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۰۹

ایمان عالمی در گفتگو با مهر:

درگذشت پورحیدری ضایعه بزرگی بود/ منصورخان پدر فوتبال ایران بود

درگذشت پورحیدری ضایعه بزرگی بود/ منصورخان پدر فوتبال ایران بود

پیشکسوت باشگاه استقلال با بیان اینکه درگذشت پورحیدری ضایعه بزرگی برای فوتبال ایران بود، گفت: غم از دست دادن او، همه را شوکه کرده او اهالی فوتبال به شدت از فوت او متأثر هستند.

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف از درگذشت منصور پورحیدری گفت: قبل از هر چیز این ضایعه را به خانواده او تسلیت می‌گویم خصوصاً به همسر او که زحمات زیادی در این مدت برای منصورخان کشید و با اینکه می‌دید ذره‌ذره همسرش مقابل چشمان او آب می‌شود، اما با تمام قدرت از او پرستاری کرد و با روحیه‌ای که به منصورخان می‌داد، سعی می‌کرد تا از لحاظ روحی، شرایط مطلوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: به فرزندانش علی و عسل تسلیت می‌گویم، از خداوند برای این دو فرزندش آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم آنان در کنار مادرشان، زندگی آرامی داشته باشند.

پیشکسوت باشگاه استقلال تأکید کرد: روزها و خاطرات خوبی را زمانی که در استقلال بودم با منصورخان داشتم و درس‌های بزرگی از او یاد گرفتم و هرگز فکر نمی‌کردم که روزی برسد که این مرد بزرگ و خوشنام، ما را تنها بگذارد.

عالمی افزود: پورحیدری تنها پدر استقلال نبود و به نظر من پدر فوتبال ایران بود و با رفتنش، ورزش کشور عزادار شد. در این مدت شاهد بودیم که تمام اهالی فوتبال مرتب بر بالین او می‌رفتند و جویای حالش بودند.

وی تصریح کرد: در این روزها علاقه‌مندان به فوتبال چه پرسپولیسی و چه استقلالی برای سلامتی او دعا کردند تا او بتواند از جایش بلند شده و دوباره به فوتبال بازگردد و این نشان می‌دهد که رنگ‌ها برای مردم مهم نیست، بلکه خود انسان‌ها هستند که برای مردم ما مهم هستند و در هر زمانی که یکی از پیشکسوتان ما این‌چنین بر روی تخت بیمارستان می‌افتد، همه با هم یکدل و یکصدا دست به دعا می‌شوند و برای او آرزوی سلامتی می‌کنند.

پیشکسوت باشگاه استقلال اظهار کرد: من هم به عنوان یک پیشکسوت استقلال و کسی که چندین سال افتخار شاگردی منصورخان پورحیدری را داشت، به خانواده او تسلیت می‌گویم و برای آن عزیزان از خداوند متعال صبر را خواستار هستم.

عالمی در پایان گفت: امیدوارم به گونه‌ای زندگی کنیم که در پایان نام نیکی از ما باقی بماند و همیشه در یاد و خاطر مردم جاودانه بمانیم.

کد مطلب 3815121

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