درگذشت پورحیدری ضایعه بزرگی بود/ منصورخان پدر فوتبال ایران بود

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف از درگذشت منصور پورحیدری گفت: قبل از هر چیز این ضایعه را به خانواده او تسلیت میگویم خصوصاً به همسر او که زحمات زیادی در این مدت برای منصورخان کشید و با اینکه میدید ذرهذره همسرش مقابل چشمان او آب میشود، اما با تمام قدرت از او پرستاری کرد و با روحیهای که به منصورخان میداد، سعی میکرد تا از لحاظ روحی، شرایط مطلوبی داشته باشد.
وی ادامه داد: به فرزندانش علی و عسل تسلیت میگویم، از خداوند برای این دو فرزندش آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم آنان در کنار مادرشان، زندگی آرامی داشته باشند.
پیشکسوت باشگاه استقلال تأکید کرد: روزها و خاطرات خوبی را زمانی که در استقلال بودم با منصورخان داشتم و درسهای بزرگی از او یاد گرفتم و هرگز فکر نمیکردم که روزی برسد که این مرد بزرگ و خوشنام، ما را تنها بگذارد.
عالمی افزود: پورحیدری تنها پدر استقلال نبود و به نظر من پدر فوتبال ایران بود و با رفتنش، ورزش کشور عزادار شد. در این مدت شاهد بودیم که تمام اهالی فوتبال مرتب بر بالین او میرفتند و جویای حالش بودند.
وی تصریح کرد: در این روزها علاقهمندان به فوتبال چه پرسپولیسی و چه استقلالی برای سلامتی او دعا کردند تا او بتواند از جایش بلند شده و دوباره به فوتبال بازگردد و این نشان میدهد که رنگها برای مردم مهم نیست، بلکه خود انسانها هستند که برای مردم ما مهم هستند و در هر زمانی که یکی از پیشکسوتان ما اینچنین بر روی تخت بیمارستان میافتد، همه با هم یکدل و یکصدا دست به دعا میشوند و برای او آرزوی سلامتی میکنند.
پیشکسوت باشگاه استقلال اظهار کرد: من هم به عنوان یک پیشکسوت استقلال و کسی که چندین سال افتخار شاگردی منصورخان پورحیدری را داشت، به خانواده او تسلیت میگویم و برای آن عزیزان از خداوند متعال صبر را خواستار هستم.
عالمی در پایان گفت: امیدوارم به گونهای زندگی کنیم که در پایان نام نیکی از ما باقی بماند و همیشه در یاد و خاطر مردم جاودانه بمانیم.
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