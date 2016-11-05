انجام ۵۷درصد حجم سرشماری در استان سمنان/ ۱۶هزار خانوار غایب بودند

رضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان اینکه در مدت سرشماری حضوری از لحاظ تعداد خانوارهایی که فهرست شده اند نزدیک ۵۷درصد پیشرفت در سرشماری نفوس مسکن ۹۵وجود دارد، ابراز داشت: از ۱۲۷ هزار خانوار سرشماری شده در نیمه اول سرشماری حضوری ۱۶هزار خانوار غایب بودند.

وی با بیان اینکه منظور از عملکرد تعداد کل خانوارهای فهرست شده منهای خانوارهای غایب، تقسیم بر برآورد تعداد خانوارهای سال ۹۵بر اساس مرکز آمار ایران محاسبه می شود، افزود: بر طبق این تعریف تا ۱۵ آبان ماه عملکرد شهرستان ها به ترتیب میامی ۶۸ درصد، گرمسار ۶۲ درصد، دامغان ۵۷ درصد، سرخه ۵۴ درصد، مهدیشهر ۵۴ درصد شاهرود ۴۶ درصد، آرادان ۴۴ درصد و سمنان ۴۴ درصد است که می توان گفت میامی با بیشترین عملکرد در راس استان است.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان در پاسخ به این پرسش که خانوارهای غایب چطور در سرشماری مشارکت خواهند داشت، ابراز کرد: مامور سرشماری موظف است حداقل سه نوبت در ساعات مختلف به درب منازل مراجعه کند در صورت عدم حضور خانوار در منزل از طریق تبلت یک کد ۱۲ رقمی به عنوان خانوار غایب به مامور سرشماری ارائه می دهد و مامور کد مذکور را به همراه برگه خانوار غایب در اختیار خانوار قرار می دهد.

عبدالله زاده در ادامه توضیح داد: خانوار با دیدن برگه می تواند از طریق شماره تماس‌هایی که در برگه نوشته شده است با ستاد سرشماری شهرستان تماس گرفته و اطلاعات خود را به همراه کد ۱۲ رقمی خانوار غایب در اختیار مامور سرشماری قرار دهد و روش دوم با مراجعه به سایت سرشماری اطلاعات خود را مجدد وارد سامانه کند و درصورت داشتن کد رهگیری آن را ثبت و تایید کند بدین طریق از لیست خانوار غایب حذف خواهد شد که این روش ها در هشت روز آخر سرشماری به عنوان خانوارهای غایب فعال خواهد شد.

وی افزود: خانواده‌ها باید توجه داشته باشند صرف داشتن کد رهگیری به معنای اتمام کار سرشماری نیست تا زمانی که کد رهگیری به دست مامور نرسیده باشد ثبت انجام نشده است لذا در مرحله دوم باید کد رهگیری به دست مامور سرشماری نفوس مسکن برسد تا از لیست سرشماری سال ۹۵ حذف نشود.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ استان سمنان همچنین از خانواده ها تقاضا کرد تا در روزهای باقی مانده سرشماری نفوس مسکن، کدرهگیری خود را در مکانی در دسترس قرار دهند و گفت: برخی خانواده ها با قراردادن کد رهگیری در کنار آیفون در انتظار رسیدن مامور سرشماری هستند تا بتوانند بدون معطل نگه داشتن مامور سرشماری کد را سریعا به دست مامور برسانند.

عبدالله زاده در ادامه از مردم خواست تا در صورت مراجعه ماموران سرشماری با آنها نهایت همکاری را داشته باشند و تصریح کرد: ماموران سرشماری دارای لباس فرم، جلیقه با نقش سرشماری و کارت شناسایی هستند لذا در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را به واحدهای مربوطه اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه سرشماری تا ۲۸ آبان ادامه دارد، افزود: پیش بین می شود که از جمعیت ۵۴۰ هزار و ۵۰۰ نفری استان سمنان ۸۰درصد افراد در سرشماری مشارکت کنند و گفتنی است ۲۱۸آمارگیر در استان مشغول به فعالیت هستند که امیدوارم مردم برای توسعه و آبادانی شهرستان و استان با این افراد نهایت همکاری را داشته باشند.