به گزارش خبر نگار مهر ساعت ۱۲ ظهر امروز بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی پایتخت در جریان یک فقره قتل عام خانوادگی قرار گرفت. تحقیقات در حالی از متهم این پرونده در اختیار تیم جنایی اداره دهم قرار گرفته است که قاضی مرادی دستور ثبت اظهارات تنها بازمانده این جنایت که دختربچه ای به نام فاطمه را صادر کرده است. این دختربچه در اثر جراحات شدید به بیمارستان منتقل شده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد. متهم مدعیست که قصدش از کشتن فرزندان کوچکش این بوده که آنها زیردست نامادری بزرگ نشوند.

گزارش یک قتل

ظهر جمعه قاضی مرادی، بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان سه فقره قتل قرار گرفت. پس از این بازپرس جنایی به همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم و تشخیص هویت آگاهی در صحنه قتل حضور یافتند و تحقیقات نخستین در این ماجرا به جریان افتاد.

تحقیقات اولیه

بر اساس گفته های شاهدان و همسایه ها عامل اصلی قتل پس از ارتکاب به جنایت قصد داشته تا خودش را از بالکن خانه به بیرون پرتاب کند اما با کمک همسایه ها او موفق به خودکشی نمی شود. بر اساس گزارش واصله از کلانتری تهرانسر پیش از رسیدن ماموران جنایی، عامل قتل به همراه دختر کوچکش که بر اثر ضربات چاقو حال وخیمی داشت به بیمارستان حضرت رسول منتقل شده است.

بر اساس شواهد این دختر که از نیت سوء مادر خود، جان سالم به در برده بود به ماموران گفت: پدر من قصد ازدواج با زن دیگری را داشت که مادرم عصبانی شد و او را کشت. پس از آن من و خواهر و برادرم را تا سر حد مرگ زد. من نمی دانم سر خواهر و برادر چه بلایی آمده است. اما خودم آنقدر کتک خوردم و چاقو به بدنم خورد که از ترس و درد و وحشت بی هوش شدم وقتی چشم هایم را باز کردم دیدم که مادرم هم قصد دارد خودش را از پنجره ساختمان پایین بیندازد که سر و صدای همسایه ها مانع از خودکشی او شد. بعد هم مامورهای نیروی انتظامی مادرم را با خودشان بردند.

تحقیقات بازپرس

تحقیقات بازپرس مرادی به همراه تیم جنایی در صحنه کلید خورد و مشخص شد این خانواده پنج نفر هستند و مادر با قصد قتل عام همه را کشته و در ادامه زمانی‌که قصد کشتن خودش را داشته همسایه ها رسیده اند در حالیکه تنها دختر بزرگ خانواده از جنایت جان سالم به در برده بود. مادر خانواده پس از اینکه با شوهر خود به اختلاف رسیده با چاقوی آشپزخانه و وارد کردن دو ضربه، محسن ۳۹ ساله را از پا در آورده بود و بعد از اینکه از قتل شوهرش مطمئن شده بود به سمت فرزندانش رفته بود. بعد از آن نیز این فرد با ۲۴ ضربه چاقو پسر کوچکش را به قتل رسانده است و با نزدیک به ۳۰ ضربه نیز دختر کوچکتر خانواده را کشته است. بعد از آن نیز تمامی اسباب و اثاثیه خانه را به هم ریخته و بزرگترین فرزند خانواده را که دختر حدودا ده ساله ای بوده شکمش را دریده است. همچنین تحقیقات بیشتر نشان می داد مرد خانواده حدودا ۴۰ ساله است و در یک شرکت لبنی به عنوان پخش کننده مواد غذایی کار می کند اما هیچ اثری از مواد مخدر در صحنه قتل وجود نداشت.

اولین اعترافات مادر سنگ دل

این زن با هویت فرزانه زمانیکه در برابر بازپرس قرار گرفت تمامی ماجرا را تایید کرد و در همان تحقیقات اولیه صراحتا به قتل اعترف کرد و گفت :من می خواستم همه اعضای خانواده ام را بکشم و بعد هم خودم خودکشی کنم . اما همسایه ها مانع شدند و بعد هم مامورهای پلیس سر رسیدند . برای همین هم در اجرای همه نقشه ام موفق نشدم.

او به بازپرس مرادی گفت: صبح بیدار شده بودم و هرچه به شوهرم گفتم بیدار شوداو نمی پذیرفت. کفرم را در آورده بود و می گفت صبحانه نمی خورم. آخر سر عصبانی شدم و چاقوی آشپزخانه را از روی سینک برداشته و به سمتش رفتم که نهایتا چون خواب بود به سادگی و با دو ضربه از پای در آوردمش. بچه ها گریه می کردند. زمانیکه آنها را دیدم دلم سوخت. دوست نداشتم زیر دست کسی دیگری به غیر از من بزرگ شوند. سریعا به سراغ فرزندانم رفتم و اول مهیا، بعد مازیار و در آخر فاطمه را زدم. بعد از آن نیز قصد داشتم خودم را بکشم. شیشه بالکن را شکاندم و کمی از وسایل را به بیرون پرتاب کردم. در نهایت به بالکن رفته و زمانیکه می خواستم خودم را پرتاب کنم همسایه ها در را شکانده و وارد خانه شدند و مرا منصرف کردند. نمی دانم چه شد اما تمام ماجرایی که رخ داد همین بود. ای کاش من نیز می مردم.

تحقیقات ادامه دارد

در نهایت پس از انجام مراحل تکمیلی در پرونده, به دستور قاضی مرادی, بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۷ متهم پس از انجام معالجه زخم هایش, در اختیار اداره دهم جنایی تهران بزرگ قرار گرفت و دستور داده شد تا تنها بازمانده این قتل عام خانوادگی پس از مرخص شدن از بیمارستان اظهاراتش در پرونده درج شود. اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد تحقیقات پلیسی درباره این قتل عام خانوادگی ازسوی کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنان ادامه دارد.