چهارمحال وبختیاری در نمایشگاه مطبوعات کشور شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، مهدی طهماسبی گفت: بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشوراز ۱۴ تا ۲۱ آبان ماه سالجاری در محل مصلای تهران برگزارمی شود و باهماهنگی انجام شده استان چهارمحال وبختیاری باتمام توان رسانه ای وباحضور ۵۷نشریه و۹ پایگاه خبری دراین نمایشگاه حاضر خواهد شد.

وی با بیان ارزش و ضرورت حضور مطبوعات استان در این نمایشگاه و تعامل وبهره جویی از تجربیات فعالان مطبوعاتی دیگراستان ها، افزود: در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور تلاش می شود تا توان وظرفیت رسانه ای استان به مخاطب ارائه شود.

کارشناس مسئول مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تلاش ما براین است که ازظرفیت طراحی غرفه استان دراین نمایشگاه برای ارائه تصویری دلنشین ومخاطب پسند از نمادهای محلی، ظرفیت‌های بومی استان، تصاویر مناطق گردشگری، مناطق حفاظت‌شده استان و معرفی و ارائه ظرفیت تمامی رسانه‌های گروهی استان به نحو مطلوب استفاده شود.

مهدی طهماسبی افزود: مطبوعات ورسانه ها پل ارتباطی مردم ومسئولان وحلقه پیونددهنده واثربخش نگاه ها ورویکردهای مختلف جامعه هستند و امیدواریم که با بهره مندی از این ظرفیت بسیار راهبردی وتاثیرگذار شاهد پیشرفت های حائز اهمیت در سطوح مختلف کارکردی جامعه باشیم.