مسافران اربعین از راه رسیدند/استقرار ۲۰هزار نیروی خدماتی در مهران

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: مرز بین‌المللی مهران همانند سال‌های گذشته خود را برای میزبانی از میلیون‌ها زائر اربعین آماده می‌کند، مردم شهرستان نیز با جان و دل در تدارک برای پذیرایی از زائران هستند.

جنب‌وجوش مردم برای استقبال از زائران اربعین در بین اقشار مختلف مردم مهران دیده می‌شود، عده‌ای خانه‌های‌شان را برای اسکان زائران آماده کرده‌اند و تعدادی با برپایی موکب‌ در حال آماده شدن برای پذیرایی از زوار هستند.

مردم مهران این روزها با آغوش باز در انتظار زائران هستند، شهرستان ۴۵ هزارنفری که شاید امکاناتش جوابگوی این خیل جمعیت نباشد اما مردم در کنار مسئولان برای پذیرایی و اسکان زائران آماده هستند، این همان رسم دیرینه مهمان‌نوازی دیار ایلامیان است که امروز در مهران برای زائران حسین(ع) نمایان شده است.

مردم استان ایلام در بیشتر شهرستان‌ها با برپایی موکب در مسیر تردد زائران برای استقبال آماده‌شده‌اند، مسئولان هم زیرساخت‌های شهرستان را برای تردد زائران فراهم کرده‌اند، هم‌اکنون نیز چند بخش از جاده ایلام-مهران چهار بانده شده است.

۲۰ هزار نفر نیروی خدمات رسان برای پذیرایی از زائران اربعین

آن‌طور که «محمدرضا مروارید» استاندار ایلام در گفت‌وگو با خبرنگاران می‌گوید: امسال برای پذیرایی و استقبال از زائران اربعین در مرز مهران بیش از ۲۰ هزار نفر نیروی خدماتی آماده فعالیت شده‌اند.

وی می‌افزاید: قطعاً مردم ایلام و مهران مانند سال‌های گذشته برای پذیرایی از زائران سنگ تمام خواهند گذاشت چراکه حجم تردد زائران آن‌قدر زیاد است که مردم حتماً باید پای‌کار باشند.

استاندار ایلام اضافه می‌کند: مردم مهران همانند سال‌های گذشته خانه‌های خود را برای پذیرایی از زوار آماده کرده‌اند و البته هفته آینده تمامی فعالیت‌های عمرانی در استان برای تسهیل در تردد زائران تعطیل می‌شود.

وی می‌گوید: از هفته جاری موکب‌های پذیرایی از زائران در محل‌های مشخص راه‌اندازی می‌شود و امسال نیز با حضور خیرین و مردم مشکلی در بحث ارائه خدمات به زوار وجود ندارد.

مروارید اضافه می‌کند: ۲۰ منطقه از پایانه مرزی و شهرستان برای راه‌اندازی فعالیت‌های خدماتی فراهم‌شده و پیش‌بینی‌شده بیش از ۱۰۰ موکب برای پذیرایی از زائران ایجاد شود.

زائران کاروانی و پیاده در حال آمدن هستند

حال دو هفته مانده به اربعین کاروان‌های مختلفی از سراسر کشور با وسیله نقلیه و پای پیاده در حال تردد از مرز مهران بوده و البته هرروز تعداد زیادی از کاروان‌های شهرهای مختلف با اتوبوس در حال ورود به مهران هستند.

هیئت‌های مذهبی مختلفی از سراسر کشور برای پذیرایی از زائران به مهران آمده‌اند و علاوه بر این مردم مهران برای پذیرایی از زائران از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند آن‌طور که فرماندار مهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شهرستان مهران برای مراسم اربعین آمادگی کامل دارد و ظرفیت پذیرش ۲۰۰ هزار خودرو در شهرستان به وجود آمده است.

مراد ناصری می‌افزاید: هم‌اکنون هیئت‌های مذهبی مختلفی از سراسر کشور برای پذیرایی از زائران به مهران آمده‌اند و علاوه بر این خود مردم مهران برای پذیرایی از زائران از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

فرماندار مهران می‌گوید: بخش مهمی از مشکلات ارتباطی از شهر مهران تا پایانه حل‌شده و برای تردد اتوبوس‌های زائران یک پایانه جدا طراحی‌شده است.

وی اظهار می‌کند: مسئولان و مردم استان ایلام هر آنچه در توان داشته باشند برای پذیرایی از زوار انجام می‌دهند و قطعاً امسال مشکلات از سال گذشته کمتر خواهد بود.

در مرز مهران بازهم زائرانی بدون گذرنامه و ویزا مشاهده می‌شوند

به‌رغم همه تأکیدات مسئولان کشوری و استانی بازهم شاهد حضور زائرانی بدون ویزا و گذرنامه در مرز هستیم، البته آن‌طور که معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: «امسال تحت هیچ شرایطی اجازه تردد به افراد بدون ویزا و گذرنامه داده نمی‌شود.»

حسین کلانتری می‌افزاید: مسئولان کشور عراق و ایران برای تردد زائران با مدارک معتبر یعنی ویزا و گذرنامه تأکیدات فراوانی دارند و قطعاً امسال از ورود این افراد حتی به مرز هم جلوگیری به عمل می‌آید.

وی اظهار می‌کند: سفیر عراق در بازدیدی که از مهران داشت تأکید فراوان برداشتن گذرنامه و ویزا کرد که این مهم حرف مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم هست، بنابراین از هم‌وطنانمان می‌خواهیم بدون ویزا و گذرنامه مراجعه نکنند چراکه باعث معطلی و سرگردانی خود آن‌ها می‌شود.

هرگونه اخباری درزمینهٔ لغو روادید صحت ندارد

سرهنگ جلال میرزابیگی رئیس پلیس پیشگیری و دبیر قرارگاه امام علی ( ع) و فرماندهی انتظامی استان ایلام هرگونه اخبار درزمینهٔ لغو روادید سفر زائران عتبات عالیات در اربعین سال ۹۵ را تکذیب کرد و بیان داشت، انتشار چنین شایعات و اخباری فقط باعث ایجاد مشکلات برای زائرین اربعین حسینی می‌شود و از هم‌وطنان خواست تا به این شایعات توجه نکنند و در فرصت باقیمانده نسبت به تهیه ویزا اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه لغو روادید یک موضوع مرتبط با کشور مقابل است، اعلام کرد: اخبار و شایعاتی که از طریق فضای مجازی منتشرشده جعلی و فاقد اعتبار است.