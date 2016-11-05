بسیج دانشجویی البرز بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبین مواضع بسیج دانشجویی استان البرز درباره هنجارشکنی اخیر که در نشست فصلی احزاب در استان البرز به وقوع پیوسته است بیانیه ای صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است: متاسفانه در نشست فصلی احزاب استان البرز که روز سه شنبه یازدهم آبان ماه جاری و با حضور مدیرکل سیاسی وزارت کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز برگزار شد، یکی از حاضران منتسب به جریان خاص، با استفاده از تریبون استانداری از یکی سران فتنه با عنوان «بزرگوار» یاد کرده که با تشویق برخی از حاضران روبه‌رو شده است.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان البرز نکاتی را بدین شرح بیان می کند؛ این گونه بی پروا سخن گفتن و نادیده گرفتن مرزبندی های بنیادین نیروهای انقلاب و جریان فتنه، مقدمه تحرکات تازه جریان فتنه در استان البرز است که هوشیاری و اقدام به هنگام امت حزب الله به ویژه جنبش دانشجویی را طلب می کند.

سکوت عجیب و معنادار مسئولان اجرایی و سیاسی حاضر در جلسه، بسیار آزار دهنده تر از هنجارشکنی رخ داده در سالن جلسات استانداری البرز است که عنوان «شهدای دولت» را یدک می کشد، ای کاش دست کم به نام مقدس آن سالن جلسات، احترام گذاشته می شد و به گوینده آن سخنان، اعتراضی یا تذکری ولو کوچک انجام می گرفت.

سردار گرامی برادر علی استادحسینی فرمانده محترم سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، نخستین چهره انقلابی بود که به وقوع چنین بدعتی در استانداری اعتراض کرد، جا دارد که از این سردار بیدار سپاه اسلام سپاسگزاری کنیم که با نهیب صریح و بصیرت بخش خود، در مقابل این هنجارشکنی سیاسی شجاعانه ایستادند.

از دستگاه های نظارتی به ویژه قوه قضاییه انتظار می رود که با ابطال مجوز آن تشکل سیاسی، با گوینده آن سخنان هنجارشکن هم برخورد قانونی شود.