آغاز حمله نیروهای عراقی به موصل/ بروز اختلاف در میان عناصر داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای عراقی با حمایت توپخانه ارتش و بمباران های هوایی ائتلاف بین المللی علیه داعش، حمله خود را از محور شرقی موصل به این شهر آغاز کردند.

همزمان با آغاز حمله نیروهای عراقی به موصل، اختلافات گسترده ای در میان عناصر گروه تروریستی داعش بروز کرده است که به نظر می رسد کار نابودی فرماندهان میدانی این گروه را راحت تر خواهد کرد.

محله الکرامه موصل اولین محله ای بود که هدف حملات توپخانه ارتش عراق قرار گرفت و با این وجود، عناصر داعش به منظور کاهش دید هواپیماهای ائتلاف بین المللی، لاستیک های خودروها را آتش می زنند تا ستون های بلند دود ناشی از سوختن آنها میدان دید هواپیماهای ائتلاف را کاهش دهد.

گفتنی است که نیروهای عراقی طی هفته جاری پیشروی های چشمگیری در بخش شرقی موصل داشتند و برخی شهرک های واقع در اطراف موصل را نیز از چنگ تروریست های داعش آزاد کرده بودند.