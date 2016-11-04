تمجید سایت اتحادیه جهانی کشتی از رقابت های جام شاهد در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت در گزارشی که بعنوان خبر اصلی در صفحه اول خود قرار داده است، ضمن اعلام نتایج این مسابقات و حضور تیم های قدرتمندی از ایران و روسیه و 27 تیم از 12 کشور دنیا، این رقابت ها را یکی از بهترین تورنمنت های بین المللی در رده ی جوانان توصیف کرد.

همچنین در مصاحبه ای کوتاه از رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی و عضو هیأت رئیسه اتحادیه جهانی آمده است: این مسابقات بسیار جذاب، با اجرای تکنیک های زیبا از کشتی گیرانی همراه بود که در آینده آن ها را بعنوان قهرمانان المپیک خواهیم دید. ما برای جذاب شدن مسابقات بین المللی و همچنین ایجاد مخاطب و تماشاگران بیشتر، این رقابت ها را به صورت تیم به تیم برگزار کردیم و امیدواریم با حمایت لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی در آینده بتوانیم رقابت های مهم و اصلی کشتی را نیز به صورت تیم به تیم برگزار کنیم.

در ادامه این گزارش نتایج رودرروی کشتی گیران ایران و روسیه در دیدارهای فینال کشتی آزاد و فرنگی به صورت کامل برای علاقمندان آورده شده و همچنین نتایج تیم به تیم و رده بندی نهایی این مسابقات نیز در ادامه این خبر درج شده است.