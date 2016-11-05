به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال این دوره از مسابقات شامگاه امروز شنبه بین تیم های ایران و برزیل در امارات برگزار شد که تیم جوان شده و قدرتمند برزیل موفق شد با نتیجه ۶ بر ۲ برابر ایران به برتری رسید و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که در مراحل قبل توانسته بود تیم های آمریکا، روسیه و تاهیتی را شکست دهد و خود را به فینال برساند، گل اول را وارد دروازه برزیل کرد اما در ادامه این طلایی پوشان آمریکای جنوبی بودند که با نمایشی خوب و کم اشتباه دروازه ایران را بارها باز کردند.

در وقت سوم ملی پوشان کشورمان نتوانستند نمایش همیشگی را داشته باشند و خستگی ناشی از بازی خوب برزیل نشاط را از آنها گرفته بود و با وجود حملاتی که روی دروازه حریف انجام دادند اما نتوانستند اختلاف را کمتر کنند.