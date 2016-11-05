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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۳۷

با شکست برابر برزیل در دیدار فینال؛

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نایب قهرمان جام بین قاره‌ای شد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نایب قهرمان جام بین قاره‌ای شد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که با نمایشی قابل تقدیر به فینال رقابت‌های جام بین قاره ای راه پیدا کرده بود با شکست برابر تیم ملی برزیل به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال این دوره از مسابقات شامگاه امروز شنبه بین تیم های ایران و برزیل در امارات برگزار شد که تیم جوان شده و قدرتمند برزیل موفق شد با نتیجه ۶ بر ۲ برابر ایران به برتری رسید و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که در مراحل قبل توانسته بود تیم های آمریکا، روسیه و تاهیتی را شکست دهد و خود را به فینال برساند، گل اول را وارد دروازه برزیل کرد اما در ادامه این طلایی پوشان آمریکای جنوبی بودند که با نمایشی خوب و کم اشتباه دروازه ایران را بارها باز کردند.

در وقت سوم ملی پوشان کشورمان نتوانستند نمایش همیشگی را داشته باشند و خستگی ناشی از بازی خوب برزیل نشاط را از آنها گرفته بود و با وجود حملاتی که روی دروازه حریف انجام دادند اما نتوانستند اختلاف را کمتر کنند.

کد مطلب 3815166
رضا خسروي

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