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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۵۳

جام بین قاره ای فوتبال ساحلی؛

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران فینالیست شد/ یک گام تا طلای ارزشمند

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران فینالیست شد/ یک گام تا طلای ارزشمند

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که پیش از این موفق شده بود تیم های بزرگی چون آمریکا و روسیه را شکست دهد، با پیروزی برابر تاهیتی در مرحله نیمه نهایی راهی دیدار فینال جام بین قاره ای شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال ساحلی جام بین قاره ای به میزبانی امارات شامگاه روز جمعه با دیدار تیم های ملی ایران و تاهیتی پیگیری شد که در پایان تیم ملی ایران با پیروزی ۸ بر ۶ برابر حریف راهی دیدار فینال شد.

در این بازی برای تیم ایران اکبری (۳ گل)، مسیگر (۲ گل)، بلوک باشی (۲ گل) و احمدزاده گلزنی کردند.

قبل از شروع این دیدار و با هماهنگی فدراسیون فوتبال ایران، یک دقیقه سکوت به خاطر درگذشت منصور پورحیدری صورت گرفت.

شاگردان میرشمسی در دیدارهای مرحله قبل موفق به شکست تیم های آمریکا، مصر و روسیه شده بودند و با اقتدار به مرحله نیمه نهایی صعود کرده بودند.

در دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی تیم ملی برزیل با حساب ۷ بر صفر از سد روسیه گذشت و راهی فینال شد.

بدین ترتیب تیم های ملی ایران و برزیل دیدار نهایی این دوره از مسابقات را برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 3815170
رضا خسروي

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